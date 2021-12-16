　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron嚴重損害2劑莫德納防護力！　佛奇：加強劑能有效中和

▲▼ 美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲白宮防疫專家佛奇再次呼籲民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）15日表示，Omicron變異株對上2劑輝瑞BNT或莫德納，「無疑會損害疫苗的中和效力」，但只要施打加強劑就能達到有效中和效果。他表示目前的加強劑對Omicron有足夠作用，還不需要針對新變異株專門研發加強劑。

佛奇表示引述近日相關研究結果，表明Omicron毫無疑問會削弱只接種2劑輝瑞BNT或莫德納的效力，不過只要接種第三劑，就會落入有效中和病毒的範圍內。然而他也引述南非日前發表的確診病人研究，表示即便只接種1劑或2劑疫苗，雖然對Omicron防護力銳減，但仍能一定程度防止重症和死亡。

佛奇再度強調疫苗重要性，「要傳達的訊息依舊清楚：如果你還沒接種就盡快接種，尤其是那些在已經出現Omicron地區的人；如果你接種2劑疫苗了，加強劑也要打。」

Omicron從11月初在南非首先爆發後，幾乎不到一個月時間內就擴散至全球至少77個國家，多國政府和健康機構都在和最新的變種病毒搶時間，研究現有疫苗的效力以及重新恢復戴口罩的政策，並縮短民眾接種追加劑的間隔時間。歐中疾病防控中心發表的一項報告警告，變異株傳播速度加快以及確診案例成「指數型增長」，即便重症致死率下降，也很快會癱瘓各國醫療。

隨著各國專家投入研究，未來數周內將會有更多有關莫德納和輝瑞BNT的疫苗防護效力結果出爐。莫德納則回應將在本周結束前，將會更新疫苗對Omicron抵抗力的最新數據；BNT本月初也表示將會在這周，取得2劑兒童疫苗對Omicron 防護力的相關數據。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
林志穎為愛妻陳若儀慶生38歲　同框法拉利放閃
比利時少女駕機飛過「台中空軍基地」　台飛友怒：外國月亮比較圓
青少年第二劑BNT今開打！接種前掌握7大QA　出現這些症狀快
明狂降8℃轉雨！雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

利比亞掀軍事政變？　消息：武裝團體已包圍總統議會

立陶宛在台設立經貿代表處　近日啟動館長徵選

Omicron嚴重損害2劑莫德納防護力！　佛奇：加強劑能有效中和

美股大反彈！無畏「Fed加速退場」　道瓊上漲383點

習近平視訊會晤普丁：中俄要增加聯合行動

Fed轉鷹加速退場　明後年估共升息6次

英國、南非單日確診暴增創新高！　倫敦Omicron占染疫人數60％

美參議院通過國防授權法案　邀台灣參與2022環太軍演

新加坡再添3起「Omicron案例」　皆為突破性感染

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

利比亞掀軍事政變？　消息：武裝團體已包圍總統議會

立陶宛在台設立經貿代表處　近日啟動館長徵選

Omicron嚴重損害2劑莫德納防護力！　佛奇：加強劑能有效中和

美股大反彈！無畏「Fed加速退場」　道瓊上漲383點

習近平視訊會晤普丁：中俄要增加聯合行動

Fed轉鷹加速退場　明後年估共升息6次

英國、南非單日確診暴增創新高！　倫敦Omicron占染疫人數60％

美參議院通過國防授權法案　邀台灣參與2022環太軍演

新加坡再添3起「Omicron案例」　皆為突破性感染

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

萬華百億地主意外身亡！子女爭產鬩牆　妹妹判刑1年8月

月薪3萬木工撞癱少東判賠4029萬　網算要扛111年！律師給2解方

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

林志穎為愛妻慶38歲…同框法拉利放閃！陳若儀不再是男神背後的女人

莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

五股3歹徒搶ATM2小時就落網！　全因26歲所長機靈1舉動

西門町第一卡拉OK「一首500她就不唱」　邱澤還來這拍戲

台中千越大樓搏翻身　藝術團隊把鬼樓變商機

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

國際熱門新聞

聯準會加速退場　美股收高383點

新加坡再添3起Omicron案例 皆為突破性感染

新娘只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出

美參院通過法案！邀台參與環太軍演

訪團有人確診 布林肯東南亞行程喊卡將返華府

英國、南非確診創新高！　倫敦Omicron占60％

Fed加速退場　明後年估共升息6次

2劑莫德納難防Omicron！　佛奇：加強劑能有效中和

美原住民兒童命夠硬才能長大成人

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

習近平視訊會晤普丁：要增加聯合行動

立陶宛中國使館全員撤離　路透：與台灣有關

利比亞掀政變？　武裝團體已包圍總統議會

美FBI六名幹員海外嫖妓販毒遭調查

更多熱門

相關新聞

Fed加速退場　明後年估共升息6次

Fed加速退場　明後年估共升息6次

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，在通膨威脅升高之際，將更快結束債券購買計畫。點陣圖顯示，聯準會官員預計明年將加息多達3次，2023年再升三次，比市場預期更為鷹派，但估計通膨將下降。

英國、南非確診創新高！　英Omicron占60％

英國、南非確診創新高！　英Omicron占60％

美參院通過法案！邀台參與環太軍演

美參院通過法案！邀台參與環太軍演

新加坡再添3起Omicron案例 皆為突破性感染

新加坡再添3起Omicron案例 皆為突破性感染

訪團有人確診 布林肯東南亞行程喊卡將返華府

訪團有人確診 布林肯東南亞行程喊卡將返華府

關鍵字：

美國北美要聞佛奇莫德納Omicron

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

餐飲猛漲上游都沒漲！政府出手稽查

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面