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新加坡再添3起「Omicron案例」　皆為突破性感染

▲新加坡,魚尾獅。（圖／路透社）

▲新加坡再添3例Omicron案例。（圖／路透社）

中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電

新加坡再添3人初步驗出感染Omicron變異株，包括一名樟宜機場員工，另有一起境外移入案例，其密切接觸者也確診；這3人都已完整接種，都是輕症或無症狀，目前在隔離病房恢復中。

新加坡衛生部15日晚發布新聞稿表示，再發現3起初步驗出感染Omicron的案例，包括一起境外移入案例。這名36歲男性搭機從美國飛往新加坡，經由「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境；他搭機前的檢測結果為陰性，8日抵境當天的PCR檢測同樣為陰性，但10日的快篩結果為陽性，隔天PCR採檢結果也是陽性。

這名確診者的妻子近期沒有旅遊史，因被列為密切接觸者，14日開始隔離，當天採檢結果即為陽性。在此之前，她都在家工作。

衛生部表示，這2人8日至9日期間曾多次外出用餐，他們造訪過的餐廳員工以及同時間在同一餐廳用餐的消費者都需PCR採檢。

另一起本土案例則是在樟宜機場第3航廈工作的裝載助理，衛生部說，這名54歲的男子與飛機乘客並無接觸，於14日的PCR定期檢測中確診。 衛生部表示，這3人都已完整接種，也都是輕症或無症狀，目前在國家傳染病中心隔離病房恢復中。國家公共衛生實驗室正針對這3起個案進行全基因定序，以確認是否感染Omicron。

截至目前為止，新加坡共發現16人確定感染Omicron，包括2起本土案例、14起境外移入。

有鑒於Omicron的高傳染力、也已蔓延至全球多國，衛生部表示，預期在新加坡邊境及社區將發現更多案例，呼籲民眾謹慎防疫並踴躍接種疫苗及追加劑。

衛生部通報，新加坡15日新增474人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計27萬4617起確診病例；另新增3起死亡案例，累計807人病故。 據衛生部統計，截至14日為止，星國87%人口已完整接種，31%接種了追加劑。

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