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比利時少女駕機飛過「台中空軍基地」　台飛友怒：外國月亮比較圓

記者柯沛辰／綜合報導

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰最年輕女性「獨駕」超輕型飛機環遊世界，14日下午2點50分來到台灣，降落在台北松山機場。當時防疫人員上前接待，並送上一杯珍珠奶茶。不過，台灣飛友們不以為然，質疑民航局標準不一，常拿法令恐嚇，結果現在有「外國飛友飛進來打臉」，「外國的月亮比較圓嗎？」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，比利時少女駕駛輕航機環遊世界，但台灣的輕航機飛友們都憤憤不平，因為輕航機在台灣被稱作「超輕型載具」，台灣駕駛叫做「操作員」，但外國人做一樣的事情，就叫做「一架飛機」和「飛行員」，不解為何差別那麼大。

▲羅瑟福德今天上午再度啟程，下一站為菲律賓。（圖／松山機場提供）

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▲羅瑟福德駕超輕型飛機抵台，喝珍奶比讚。（圖／松山機場）

原PO抱怨，台灣飛友上官方課程時，民航局常用法令「嚇唬」，「把台灣的飛友看作洪水猛獸，比作姦犯科殺人犯還要不如，動不動就說這樣子會違反什麼法」，還曾直言「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場」。如今比利時少女來台，完全打臉這個說法，但大家敢怒不敢言，深怕被民航局叫去問話，影響往後飛行興趣。

為此，有飛友調閱比利時少女的飛行路徑圖，發現輕型機經過台北101大樓附近，還經過台中市區上空、清泉崗空軍基地，也沒像民航局說的有什麼特別危害，更何況市區還是限航區，就算合法申請也不能繞圈圈，「奇怪，為什麼外國人都不會有危害，台灣人卻可有危害？她出海的時候還跟客機有航路上的交叉重疊，但相信她一定也有空層區隔，還是沒發生危害呀！」

▲▼比利時少女駕機飛過「台中空軍基地」　台飛友怒：外國月亮比較圓。（圖／翻攝自Flightradar24）

▲▼比利時少女駕機飛過台中市區、清泉崗機場。（圖／翻攝自Flightradar24）

▲▼比利時少女駕機飛過「台中空軍基地」　台飛友怒：外國月亮比較圓。（圖／翻攝自Flightradar24）

網友看完紛紛留言，「台灣連無人機都飛不上天空」、「國外就是香」、「就自卑之島啊」、「因為你們不是歪國人啊，又沒利用價值，不能拿來大外宣」、「我們不愧是先『禁』國家」、「這是外交層級，不是死老百姓能插嘴的」、「又是雙標，台灣人喜歡欺負自己人」、「寧與外人，不與家臣」、「跟重機一樣處境」。

不過，有網友持不同看法，「哩嘛幫幫忙，來者是客」、「今天只是在做外交，别再玻璃心了」、「台灣地稠人密，不開放是對的」、「台灣應該要像美國FAA一樣要求輕航機駕駛都要考PPL執照，至少要會讀最基本的航圖，飛行學養不夠的上天根本是災難」、「第一,他那台飛機是light aircraft可搭載4人，台灣不允許light aircraft,台灣那些小飛機全是ultralight，等級就不一樣了，配備性能也不同，不可以相提並論，第二人家是合格的PPL飛行執照，台灣人有嗎？」

▼羅瑟福德16日上午再度啟程，飛往菲律賓。（圖／松山機場）

▲羅瑟福德今天上午再度啟程，下一站為菲律賓。（圖／松山機場提供）

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