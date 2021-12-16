爬山驚見「七彩鬼影」飄空中！他愣了一秒發現神奇真相

Hiker spots ghostly figure in the mountains that turns out to be rare phenomenonhttps://t.co/JV83XUrzig pic.twitter.com/5rR3GWK9FV — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) December 13, 2021

實習記者丁玟華／綜合報導

大自然千變萬化，常有許多神奇的現象出現。英國一名男子日前與好友一起爬山，因為腳程領先對方回頭查看朋友狀況時，驚見一個被七彩光影環繞的「鬼影」，讓他嚇了一大跳，不過經仔細觀察後發現，原來那個「鬼影」是自己的影子，而這種神奇的自然現象被稱作「布羅肯奇景」。

根據《鏡報》報導，39歲的托馬斯（Thomas Swallow）上月13日，與朋友相約攀爬斯卡范勒峰（Scafell）最北端的大盡頭（Great End）山，兩人在經過6小時的長途跋涉後，托馬斯逐漸超越朋友走先前面，當他回頭確認朋友狀況時，卻突然看見了一個被七彩虹光圍繞的鬼影，雙手還微開的飄浮在眼前，讓他瞬間嚇了一大跳。

不過托馬斯很快就發現真相，那是其實是自己的影子，而這種現象被稱為「布羅肯奇景」。他表示當時他很享受這個美景，因為以前從未親眼目睹這樣的事情，於是忍不住直呼，「這真的很漂亮，而且是一個非常美麗的時刻。」等朋友跟上並發現這個「鬼影」時，也都相當驚訝，不敢相信眼前所看到的。托馬斯說，他沒有宗教信仰，但自己從鬼影感受到了神性的存在。

「布羅肯奇景」（Brockengespenst）也稱為布羅肯弧（Brocken Bow）或山中鬼影（Mountain Spectre），是觀測者背向太陽產生的陰影，投射在雲層表面上被放大的巨大影像。這種現象可以出現在任何一處輕霧瀰漫的山腰或雲層之上，甚至可以從飛機上觀察到。因為這種現象經常出現在德國哈爾茨山脈（Harz）低海拔的布羅肯山（Brocken），因此而得名。