美國國務卿布林肯訪團「有人確診」　東南亞行程喊卡將返華府

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪問團有人確診，緊急暫停東南亞訪問行程。（圖／路透）



中央社吉隆坡15日綜合外電報導

美國國務院發言人表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪團有人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），布林肯今天已縮短東南亞的訪問行程。

法新社報導，布林肯先後造訪印尼和馬來西亞後，原定明天在曼谷（Bangkok）與泰國官員會面，但這次3國行的最後一站已經取消。

國務院發言人表示，布林肯告訴泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai），出於謹慎，他將返回華府。

美國駐泰大使館在聲明中表示，布林肯也邀請董恩儘早訪問華府，同時指出，他期待能儘早訪問泰國；雙方聲明將藉之後的往來進一步深化美泰聯盟。

確診者隨布林肯從印尼抵達馬來西亞後，在馬國驗出COVID-19陽性。美國駐馬來西亞大使館透過聲明表示，確診者並未參與布林肯在吉隆坡任何活動行程，訪團中也沒有其他成員確診。

根據美聯社，確診者是媒體團成員，這名篩檢結果呈陽性的記者，將待在吉隆坡強制隔離10天。

國務院發言人告訴隨訪記者，之所以作出結束訪問的決定，是為了「減輕COVID-19傳播風險，以及把美國訪團還有他們會接觸的人的健康和安全擺在第一順位」。

美國駐雅加達大使館在推特表示，訪團所有成員在印尼的篩檢結果都是陰性。

We have heard reports of a member of the Secretary’s traveling press testing positive for COVID-19 in Malaysia. All members of the traveling press tested negative for COVID-19 on Monday afternoon after arrival in Jakarta. — usembassyjkt (@usembassyjkt) December 15, 2021

布林肯的座機只會短暫停留泰國，議程上沒有任何官方會談，接著他將返回美國。

亞洲歷經混亂又不可預測的前美國總統川普（Donald Trump）時代後，布林肯此行旨在挑戰愈來愈獨斷的中國，以及重建美國在亞洲的影響力。

此行最初他在雅加達（Jakarta）與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面，今天在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與大馬外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）召開聯合記者會。

在抵達印尼前，布林肯則是在英國參加七大工業國集團（G7）外長會議，聚焦討論與俄羅斯的緊張關係。

布林肯原定在返回美國途中在夏威夷停留。

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