　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國國務卿布林肯訪團「有人確診」　東南亞行程喊卡將返華府

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪問團有人確診，緊急暫停東南亞訪問行程。（圖／路透）

中央社吉隆坡15日綜合外電報導

美國國務院發言人表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪團有人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），布林肯今天已縮短東南亞的訪問行程。

法新社報導，布林肯先後造訪印尼和馬來西亞後，原定明天在曼谷（Bangkok）與泰國官員會面，但這次3國行的最後一站已經取消。

國務院發言人表示，布林肯告訴泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai），出於謹慎，他將返回華府。

美國駐泰大使館在聲明中表示，布林肯也邀請董恩儘早訪問華府，同時指出，他期待能儘早訪問泰國；雙方聲明將藉之後的往來進一步深化美泰聯盟。

確診者隨布林肯從印尼抵達馬來西亞後，在馬國驗出COVID-19陽性。美國駐馬來西亞大使館透過聲明表示，確診者並未參與布林肯在吉隆坡任何活動行程，訪團中也沒有其他成員確診。

根據美聯社，確診者是媒體團成員，這名篩檢結果呈陽性的記者，將待在吉隆坡強制隔離10天。

國務院發言人告訴隨訪記者，之所以作出結束訪問的決定，是為了「減輕COVID-19傳播風險，以及把美國訪團還有他們會接觸的人的健康和安全擺在第一順位」。

美國駐雅加達大使館在推特表示，訪團所有成員在印尼的篩檢結果都是陰性。

布林肯的座機只會短暫停留泰國，議程上沒有任何官方會談，接著他將返回美國。

亞洲歷經混亂又不可預測的前美國總統川普（Donald Trump）時代後，布林肯此行旨在挑戰愈來愈獨斷的中國，以及重建美國在亞洲的影響力。

此行最初他在雅加達（Jakarta）與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面，今天在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與大馬外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）召開聯合記者會。

在抵達印尼前，布林肯則是在英國參加七大工業國集團（G7）外長會議，聚焦討論與俄羅斯的緊張關係。

布林肯原定在返回美國途中在夏威夷停留。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
公投倒數！防疫女神「表態反萊豬」：讓自由市場去淘汰
好市多人潮塞爆！內行公開「1時間點」神閃避：進去慢慢逛
《華燈》製作人揭秘「光女團」選角內幕！最難產的小姐是她
月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」
台版三上悠亞慘遇色房東！1句話讓她發毛崩潰
餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手要查了
孩子不想上學！爸帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3萬種「新酵素酶」現蹤能降解10種塑料　專家：汙染太誇張

美國國務卿布林肯訪團「有人確診」　東南亞行程喊卡將返華府

滅！美國原住民兒童，命夠硬才能活著走出寄宿學校！

真的是「幹」員！美FBI六幹員在海外嫖妓、販毒遭調查

馬斯克獲選英國金融時報「年度風雲人物」　繼時代雜誌後再連莊！

狂男向女友證明忠貞！鎖頭「封印下體」卻拆不掉　2天腫到快爛

立陶宛內閣急拆「倒閣炸彈」　只有1人先被祭旗

出血將臨盆「40醫院塞爆拒收」！她染疫等嘸病床　慘淪街頭10小時

美國眾議院通過：禁止進口中國「新疆產品」　反制強迫勞動供應鏈

新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！全場賓客嗨翻

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

《華燈初上》中村先生獻花「花子」臉頰吻　劉品言驚喜：雖然不是我的客人XD

3萬種「新酵素酶」現蹤能降解10種塑料　專家：汙染太誇張

美國國務卿布林肯訪團「有人確診」　東南亞行程喊卡將返華府

滅！美國原住民兒童，命夠硬才能活著走出寄宿學校！

真的是「幹」員！美FBI六幹員在海外嫖妓、販毒遭調查

馬斯克獲選英國金融時報「年度風雲人物」　繼時代雜誌後再連莊！

狂男向女友證明忠貞！鎖頭「封印下體」卻拆不掉　2天腫到快爛

立陶宛內閣急拆「倒閣炸彈」　只有1人先被祭旗

出血將臨盆「40醫院塞爆拒收」！她染疫等嘸病床　慘淪街頭10小時

美國眾議院通過：禁止進口中國「新疆產品」　反制強迫勞動供應鏈

新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！全場賓客嗨翻

睽違5年沒活動…KARA有無機會重組？　許齡智鬆口：成員都很想合體

劉以豪收到《魷魚》木頭人娃娃！「媽媽玩上癮」畫面笑翻：在幹嘛

Lexus電動休旅「RZ 450e」最快明年登場！車頭多層次、外型像RX

陳妤衝嘉義搶看3D版《蜘蛛人3》　見彩蛋驚呼：漫威很會！

大陸宣布：2022年「繼續實施ECFA」　與紐澳等國協定降稅

皮膚科醫師：塗眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

副縣長脫口「彰中人是哈巴狗」！學生會聲明反擊　要求錄影道歉

登頂三分球王不忘浪花弟　柯瑞：想和湯普森慶祝

年前掃除教你打造「極簡衣櫃」　3個篩選法則保持時髦、更有個性

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

新娘只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出

2022年8大黑天鵝曝　台海危機恐拖垮半導體產業

尼加拉瓜限我外館2周內撤離　終止FTA

北韓特務抓年輕女密室性虐致死！　金正恩也救不了

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

非洲國家爆「神秘疾病」已89人死亡

印度神童預言「關鍵2天」準爆　今起7災禍現世

立陶宛中國使館全員撤離　路透：與台灣有關

海地油罐車大爆炸！至少50人死亡

4歲童摸狗激怒比特犬　右手臂被扯斷

她學SOD體驗高空性愛！在飛機上被「頂到昏迷」

代課老師睡男學生　壞壞片校園瘋傳

輝瑞口服藥Paxlovid防住院死亡效力達9成

美龍捲風「巨無霸級」雷暴震撼全貌曝

更多熱門

相關新聞

屏東重摔傘兵是「星光部隊」　一特徵分辨差異

屏東重摔傘兵是「星光部隊」　一特徵分辨差異

有民眾13日於屏東潮州，目擊一名傘兵疑似因降落傘打結，導致他呈現頭下腳上的姿勢，最終平躺落地。影片還被分享在網路上瘋傳，不過仔細看影片可以發現，其實地面的管制人員，都不是國軍的制式裝備，其實是新加坡的「星光部隊」。

陳佩琪批北市衛生局、禾馨診所

陳佩琪批北市衛生局、禾馨診所

南韓染疫孕婦沒病床　街頭苦等10小時

南韓染疫孕婦沒病床　街頭苦等10小時

美國眾議院通過：禁止進口中國新疆產品

美國眾議院通過：禁止進口中國新疆產品

新娘只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出

新娘只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

快訊／王力宏認了離婚！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面