美國國務卿布林肯訪團「有人確診」　東南亞行程喊卡將返華府

▲美國國務卿布林肯(Antony Blinken)的訪問團有人確診,緊急暫停東南亞訪問行程。(圖/路透)



中央社吉隆坡15日綜合外電報導

美國國務院發言人表示,國務卿布林肯(Antony Blinken)的訪團有人確診COVID-19(2019冠狀病毒疾病),布林肯今天已縮短東南亞的訪問行程。

法新社報導,布林肯先後造訪印尼和馬來西亞後,原定明天在曼谷(Bangkok)與泰國官員會面,但這次3國行的最後一站已經取消。

國務院發言人表示,布林肯告訴泰國外交部長董恩(Don Pramudwinai),出於謹慎,他將返回華府。

美國駐泰大使館在聲明中表示,布林肯也邀請董恩儘早訪問華府,同時指出,他期待能儘早訪問泰國;雙方聲明將藉之後的往來進一步深化美泰聯盟。

確診者隨布林肯從印尼抵達馬來西亞後,在馬國驗出COVID-19陽性。美國駐馬來西亞大使館透過聲明表示,確診者並未參與布林肯在吉隆坡任何活動行程,訪團中也沒有其他成員確診。

根據美聯社,確診者是媒體團成員,這名篩檢結果呈陽性的記者,將待在吉隆坡強制隔離10天。

國務院發言人告訴隨訪記者,之所以作出結束訪問的決定,是為了「減輕COVID-19傳播風險,以及把美國訪團還有他們會接觸的人的健康和安全擺在第一順位」。

美國駐雅加達大使館在推特表示,訪團所有成員在印尼的篩檢結果都是陰性。

We have heard reports of a member of the Secretary’s traveling press testing positive for COVID-19 in Malaysia. All members of the traveling press tested negative for COVID-19 on Monday afternoon after arrival in Jakarta.