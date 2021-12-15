傳美國再將8中企列入投資黑名單　無人機第一大廠「大疆」入列

▲外媒報導，美國傳出將再增列8家中企至禁止投資的黑名單之中。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國《金融時報》15日援引知情人士說法指，美國財政部16 日即將再增列8家中國企業至投資黑名單，其中包含全球最大的商用無人機製造商「大疆創新」，原因是這些企業涉及參與監視維吾爾穆斯林少數民族的活動。美方目前尚未作出回應。

根據路透引述《金融時報》報導，2名不具名的知情人士表示，美國周四將再把大疆、曠視、曙光信息產業、雲從科技、美亞柏科、依圖科技、立昂技術、東方網力等8家中國公司列入「中國軍工複合體企業」黑名單，禁止美國人向其投資。目前被禁止投資入股的黑名單中，已有大約60家中國企業，僅在幾天前，中國AI巨頭商湯科技（SenseTime Group）才剛被列入名單中，導致公司推遲了7.67億美元的IPO（首次公開募股） 。

報導提到，美國商務部也預計再將20多家中企列入禁止美國企業對其出口的「實體清單」，新增對象包含部分涉及生物科技的中國公司，但包含大疆在內將被增列的8家中企原本就已經列於「實體清單」上。

路透指出，消息曝光後，中國醫療保健類股在今日午後交易中加速拋售，其中滬深300醫藥衛生指數（CSI300HC）下跌3.2％，大盤指數下跌0.87％。香港股市受到的影響更大，恒生醫療保健指數（HSHCI）在尾盤下跌7.6％。出於部份中國公司可能被勒令從美股下市的擔憂，中國生物製藥公司百濟神州（BeiGene Ltd., 688235.SH）A股上市首日股價即大跌。