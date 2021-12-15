斷交不到1周　尼加拉瓜要求我外館2周內撤離！終止自由貿易協定

▲ 總統蔡英文先前與奧蒂嘉會晤。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼加拉瓜9日（台灣10日）宣布與台斷交，隨即與中國復交。事隔短短5天，當地媒體披露，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已於14日簽署法令，終止尼加拉瓜與台灣的《自由貿易協定》，且要求我方使館人員在23日前撤離，距今（15日）僅剩不到2周時間。

尼國《新聞報》（La Prensa）指出，奧蒂嘉政權決定抹去一切與台灣關係的痕跡，14日下令廢除與台簽署的所有協議，包括《自由貿易協定》（FTA）。台尼FTA自2006年起生效，令尼加拉瓜對台出口增加，享有關稅優惠，主要為海鮮、牛肉及咖啡。

台尼FTA起源於2004年8月簽署台尼自由貿易協定諮商架構文件，一連串談判後於2006年6月16日簽署協議，2008年1月1日生效。9日斷交後，我經濟部10日說明，根據FTA規定，須由締約方通知後180天後才會失效，截至當天未接獲尼方通知。

尼國媒體也披露，政府要求台灣外館人員在23日前撤離。我外交部對此則回應，尼國日前與我協商撤館過程中，便口頭要求我駐尼國使館及技術團人員23日前離開尼國。我方基於對等原則，同樣通知尼國駐台使館人員於相同期限內撤離台灣。