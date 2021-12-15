癡情男「拿鎖頭自鎖GG」　發誓絕不對女友亂來！腫爛2天險斷根

▲男子的生殖器整整被鎖了2天。（圖／翻攝自sanook）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子先前和女友在家中約會，他為了向女友保證自己非常紳士，絕對不會亂來，竟突發奇想拿出鎖頭直接鎖住自己的生殖器，但事後卻無法將生殖器從鎖頭中取出。直到2天後，下體腫脹導致他痛苦不已在房內呻吟，引起母親注意，整起事件才因此曝了光，而他的母親則連忙向外界求助。

根據泰國媒體sanook報導，當地一個感恩志工基金會14日上午11時接獲一名女性通報表示，自己的兒子生殖器被鎖頭套住，然而因為時間太久，生殖器已經開始腫脹，無法移開，整根陰莖就這樣卡在裡面，而警消接獲通報後，也連忙趕往現場協助。

▲經過警消的救援後，男子終於獲救。（圖／翻攝自sanook）



該名母親表示，當事人2天前約了女友來家裡玩，為了證明自己真的只是「蓋棉被純聊天」，不會對女方動手動腳，於是便拿出預備的鎖頭將陰莖狠狠拴住。她同時也強調，兒子從來沒有交過女朋友，是個癡情種。

整件事直到2天後，男子的母親聽到他從房間裡傳出陣陣哭聲並痛苦尖叫，進房查看後，才發現兒子的陰莖腫脹不已，甚至就快要爛掉，嚇得她連忙尋求外界幫助。最後男子終於在警消的協助下成功「解鎖」，並被送往醫院進行進一步的檢查。

當事人母親聲稱，自己的兒子「非常正常」，平常也十分乖巧，會幫忙父母工作，但是只要一吸食毒品就會神智不清，並做出奇怪舉動。

另一方面，泰國8月也有一名男子因為疫情關在家太無聊，竟將自己的陰莖塞入鎖頭中，不料卻搞丟鑰匙，導致他就這樣「無法自拔」長達兩周，最後下體腫脹發爛，才在母親的陪伴下就醫。然而由於錯過黃金治療時機，陰莖恐將永久變形，難以恢復原狀。

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