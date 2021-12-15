罹癌後環遊世界！他慘困冰川24hrs「右半臉爆血」　絕望錄告別影片

▲比利時23歲男子造訪阿根廷最南端城市烏斯懷亞，卻不慎受傷，而被困在冰川24小時差點死亡。（圖，經灰階處裡／翻攝自IG／@eitanshaked，下同）

記者張寧倢／編譯

比利時23歲男子前往世界最南端旅遊，造訪阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）附近的Ojo del Albino冰川，卻從大約10公尺的高處墜谷，右半邊眼睛附近嚴重撞傷，險些失明，並受困在寒冷的極端環境中24小時。他在等待救援時甚至錄下了給母親的告別影片，而獲救之際，他已經因為失溫而瀕臨死亡狀態。

綜合《太陽報》與《先鋒報》報導，來自以色列的夏凱德（Eitan Shaked）在15歲時曾罹癌，痊癒且服完兵役後他決定環遊世界，把每天都當作一場冒險。夏凱德8日前往阿根廷南端城市烏斯懷亞旅遊，當地距離南極洲只有800公里，而附近的Ojo del Albino冰川也被認為是世界上最冷的冰川之一，不料，他卻從10公尺高處摔落山谷，差點撞傷眼球，右半邊臉流淌著鮮血。

夏凱德設法透過手機發送了一則求救訊息，當地救難人員在網路上看到訊息後立刻發出警報，但他不敢相信自己竟在極端環境下撐過了24小時，期間完全失去聯繫、沒有水與食物、骨盆和手臂也骨折了，絕望的他還用手機錄下「告別影片」，要求看到這段畫面的救難人員可以聯繫他母親。

報導稱，事發20小時後，他終於聽到第一架直升機的聲音，讓他開始相信自己有機會活下來，但當時搜救人員沒有發現他就離開了，令他感到相當不安，直到2個小時後才再次出現，「我看到了一個人，就像見到天使。我簡直不敢相信，我自由了，當意識到自己不再孤單時所有的痛苦都消失了。」

消防隊員表示，夏凱德真的很幸運，事故當時的天氣和往常比起來好多了，「白天很美，晚上也不冷。」儘管如此，當他們找到夏凱德時，他已經出現體溫過低而瀕臨死亡的情況，無法說話或移動身體，夏凱德被送往醫院接受治療後逐漸好轉，他受訪時仍不敢置信地說，「我以為我會死在那，不知道為何我還能活著回來。」

●以下影片含有傷口血腥畫面，觀看前請仔細斟酌