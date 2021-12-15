美國名校驚爆「大批學生染Omicron」　近千人確診校園急關閉

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康乃爾大學驚爆「大批學生染Omicron」　近千人確診校園急關閉

▲▼ 美國紐約康乃爾大學。（圖／翻攝自臉書／Cornell University）

▲康乃爾大學14日下午更新疫情統計，確診數激增。（圖／翻攝自臉書／Cornell University，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國紐約康乃爾大學（Cornell University）7日至13日通報903人確診，且在完整接種疫苗的學生之中，有很高比例感染的是新變異株Omicron。對此，校方決定關閉位在紐約綺色佳（Ithaca）校區，取消所有活動賽事，並把期末考改為線上進行，12月畢業生表揚儀式也取消。

綜合CNN、紐約時報報導，康乃爾大學紐約綺色佳校區約有2萬5600名學生，儘管完全接種疫苗者已佔據97%，但檢測實驗室團隊發現，在大量學生篩檢陽性的樣本中，存在具高度傳染性的Omicron毒株。

副校長馬利納（Joel Malina）透過聲明表示，「幾乎所有Omicron病例都在出現在完全接種疫苗的學生身上，其中部份的人還打了加強針。」

▲▼ 美國紐約康乃爾大學。（圖／翻攝自臉書／Cornell University）

校長波拉克（Martha Pollack）14日表示，儘管現階段並無染疫學生出現重症的情形，但校方有減少病毒傳播擴散的責任，該校區現已調整至「紅色警戒級別」，關閉校區。依據規定，期末考改為線上進行，取消所有活動及體育賽事，關閉圖書館及健身房，多數訪客禁止進入校園，但辦公室及實驗室保持開放。

目前學校對學生實施強制接種疫苗政策，只有宗教、醫療考量可免除，且學生在室內必須戴口罩。馬利納補充說明，學校採取的應對措施是協助篩檢陰性的學生安全返家度過冬季假期，努力控制疫情，降低Omicron傳染給弱勢族群的可能。校方鼓勵學生們返家後再次接受篩檢，並進行隔離至檢測結果出爐為止。

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