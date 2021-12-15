輝瑞：新冠口服藥Paxlovid降9成住院、死亡風險　對Omicron也有效

▲ 輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）14日宣布，該公司研發的新冠口服藥Paxlovid可將高危險群住院、死亡的風險減低近90%，且對快速傳播的新變種病毒Omicron仍然有效。

《路透社》報導，輝瑞11月根據1200人規模的中期試驗結果指出，相較安慰劑組，這種抗病毒藥丸預防住院及死亡的效力約為89%，14日公布的最終數據則是基於一項2200人試驗結果，服用Paxlovid的組別無人死亡，安慰劑組有12人死亡。

這項試驗顯示，高風險成人染疫後，若在出現症狀的3天內開始服用Paxlovid，可將住院需求減少94%，5天內服用也可減少88%。且實驗室數據表明，Paxlovid似乎也能有效治療感染Omicron病毒的患者。

輝瑞科學長多爾斯頓（Mikael Dolsten）說明，「這項結果驚人，可拯救無數生命，避免住院治療。若在染疫後迅速服用，我們就有可能大幅減少傳播。」

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）則聲明指出，「此消息進一步證實，我們的口服抗病毒候選藥物若通過授權獲批准，可能為許多人的生命帶來有意義的影響。」

此外，輝瑞還公布一項針對一般成人的較小規模試驗早期數據，顯示Paxlovid將住院風險降低70%。該公司說明，此一試驗展現出積極跡象，但在統計上並不顯著，正持續追蹤結果，計畫日後公布剩餘20%受試者的數據。不過這項試驗並未表明Paxlovid可緩解染疫者的症狀。