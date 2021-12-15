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3萬種「新酵素酶」現蹤能降解10種塑料　專家：汙染太誇張

▲垃圾堆。（示意圖／達志影像）

▲地球出現了3萬種會降解塑料的新型酵素酶。（示意圖／達志影像）

實習記者徐敬璇／綜合報導

一項最新研究發現，全球的海洋與陸地新出現了3萬種「吃塑料小尖兵」，這些「酶」正以未知的方式，降解10樣不同類型的垃圾塑料，科學家將近一步研究它們的特性與降解率，期望增加塑料降解的效率。

綜合《衛報》與EurekAlert！報導，科學家首次對細菌的降解潛力進行全球評估，從236個不同地點提取的DNA樣本中發現2億多個基因，其中含有超過3萬種不同的酶，能降解10種不同類型的塑膠製品。值得注意的是，研究人員將新發現的酶和人類腸道中的酶進行對比，推估人類腸道中沒有任何可以降解塑料的酶，若吃到含有為塑料的食物，人體細胞將會受到破壞。

▲▼垃圾。（圖／達志示意圖）

▲漂浮在水裡的垃圾會汙染水源，難防細菌與不好的物質進入人體。（示意圖／達志影像）

根據研究顯示，科學家從67個不同地點與深度採取的海洋樣本中，發現了約1萬2000種新酶，它們在越深處的海域會有更高的降解效率；至於泥土樣本中，則發現了1萬8000種塑料降解酶。這些酶有60%都是以前沒發現過的新類別，也代表著它們正在以未知的方式降解塑料。

瑞典查爾姆斯理工大學的里梅克教授（Jan Zrimec）指出，過去70年的全球塑料產量，從每年200萬噸飆升至3.8億噸，現在能發現這麼多種酶，說明了塑料汙染的嚴重性；另一位教授澤連尼克（Aleksej Zelezniak）則表示，「目前團隊對塑料降解酶的了解不多，下一步將通過測試找出最具分解效率的酶，並仔細研究它們的特性與降解率。」

▲▼垃圾。（圖／達志示意圖）

▲全球垃圾量逐年飆升，如何妥善處理仍是正在研究的重要議題。（示意圖／達志影像）

據了解，科學家曾在2016年於日本垃圾場發現第一種會吃塑料的小蟲；法國生化公司Carbios也在2020年時創造了另一種突變酶，可在幾小時內分解塑料瓶；德國科學家還發現了一種以有毒塑料聚氨酯（Polyurethane）為食的細菌，常見於垃圾掩埋場。

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