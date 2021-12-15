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金正恩101歲叔公金英柱逝世！曾為第2號人物　卻慘遭全家發配邊疆

▲▼金日成胞弟金英柱。（圖／朝中社）

▲北韓宣布，金日成胞弟金英柱已於近日逝世。（圖／朝中社）

記者王佩翊／綜合報導

北韓前領導人金日成的弟弟金英柱近日逝世，享嵩壽101歲，而他同時也是現任北韓領導人金正恩的叔公。金英柱一生起伏，早年深受哥哥重用，一度成為北韓第2號人物，然而隨著金正日正式成為接班人，他便逐漸離開權力中心，全家人更因此被「發配」到邊疆慈江道。

根據《韓聯社》引述《朝中社》15日報導，曾獲頒金日成勳章與金正日勳章的前最高人民會議常任委員會名譽副委員長金英柱日前過世，北韓領導人金正恩對此深表哀悼並敬獻花環。出生於1920年的金英柱為北韓前領導人金日成的胞弟，同時也是金日成執政時期的第2把交椅。

▲▼ 北韓金日成,金正日,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓前領導人金日成（左）、金正日（中）以及現任領導人金正恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

他曾任勞動黨組織指導部長，南北韓1972年共同發表的《七四共同聲明》，正是由金英柱與時任南韓中央情報部長李厚洛一同簽署的，金英柱同時也被指派擔任南北韓調節委員會北韓側委員長，負責落實該聲明。他長期擔任勞動黨與國家的要職，且為了貫徹黨內目標與方針全力奮鬥，對社會主義建設、鞏固發展北韓特色的社會制度做出了極大貢獻。

儘管金英柱一生備受金日成重用，但自金日成1973年正式提名兒子金正日為接班人後，金英柱便陸續卸下一切職務，並與家人一起被「發配」到慈江道。外界分析，金英柱很有可能是在金日成選拔接班人的過程中成為阻力，才會遭到冷凍。儘管金正日上任後，在1993年12月將金英柱提拔為副主席與政治局委員，但他仍然被視為無實權的政治元老。

金英柱最後一次公開現身是2015年7月19日的地方議會代議員選舉，當時朝鮮中央電視台曾經播出他在投票後向金日成與金正日肖像鞠躬的畫面，而這也成為他的最後身影。

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