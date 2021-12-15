Google爆出員工若拒打疫苗　將強迫放無薪假「最慘直接解雇」

▲美媒爆料，Google公司強制員工接種新冠疫苗，若不遵守疫苗接種規定的員工，最慘可能遭到解雇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC） 14日揭露Alphabet旗下Google公司內部文件稱，員工若不願意接種新冠肺炎疫苗，就會面臨失去薪水，甚至遭解雇，而員工最晚必須在12月3日前回報自身的疫苗接種狀況。

路透引述CNBC報導，一份在Google高層之間流通的備忘錄顯示，員工須於3日前上傳疫苗接種證明文件，否則就得申請醫療或宗教豁免，而在此之後，公司將開始聯繫未上傳文件、未接種以及未通過豁免核准的員工。

報導稱，截至明年1月18日仍未遵守疫苗接種規定的員工，將被強制放30天的「帶薪行政假」，若還是未能配合，隨之而來的就是6個月的「無薪事假」，最終解雇。路透向Google取得聯繫，公司方面沒有直接證實信件內容，但表示「將盡一切可能地幫助員工接種疫苗，並堅定支持我方疫苗政策。」

月前，由於Omicron變異株引發的疫情擔憂與員工對強制接種疫苗的部分抵制，Google原本宣布從1月10日起員工每周大約3天要「返回辦公室」上班的規劃，現已無限期延後。