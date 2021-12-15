全球最多！美新冠死亡數突破80萬　官員認：Omicron巨浪準備來襲

▲美國約有3%確診者感染Omicron毒株，未來將迅速增加。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新冠確診死亡數突破80萬人，居全球之冠，大多數病歿者為未接種疫苗者及高齡族群，且2021年死亡人數比2020年還要多。然而疫情持續2年仍未停歇，拜登政府官員坦言，美國接下來將面臨新變異株Omicron所帶來感染巨浪即將來襲，確診及住院人數都將上升。

綜合BBC、商業內幕等外媒報導，Omicron變異株傳播速度快，這也意味著可能感染更多的人，儘管依據早期觀察研究，確診者多為輕症，但仍有演變成重症的可能性存在。

「（Omicron確診）巨浪即將來襲」，拜登政府一名匿名官員透露，疫情將迅速擴散，不會那麼嚴重，但遺憾的是，將會有許多患者住進醫院。

統計顯示，全美過去11周就有10萬人染疫病歿，這是除了去年冬天的激增時期外，死亡數增加最快的時刻。

依據約翰霍普金斯大學統計數據，新冠確診死亡人數突破80萬人，這相當於北達科他或阿拉斯加等一整州的總人口數，遠遠超過任何其他國家，死於疫情的人數幾乎是二戰期間2倍。此外，在2020年底疫苗推出後，2021年仍有45萬人過世，且大多數死者為未接種疫苗者及高齡族群。

研究指出，沒打疫苗死於新冠的風險是完整接種疫苗族群的14倍之多，但在全美國3億3200萬人口之中，完整接種人數約佔61.6%，覆蓋率低於其他國家。美國約有3%確診者感染Omicron毒株，預料未來將迅速增加，衛生單位建議，16歲以上者要施打追加劑，提升保護效力。

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