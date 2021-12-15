瓜地馬拉拒絕中國疫苗利誘　稱台灣是「唯一真正盟友」

▲瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱表示，「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，包括疫苗，但瓜地馬拉「未接受」。他說，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，表示台灣是瓜國「唯一真正盟友」。

賈麥岱（Alejandro Giammattei）近日在訪問美國期間接受英國「金融時報」視訊專訪，報導13日刊出。

尼加拉瓜9日宣布與中華民國（台灣）斷交，部分人士擔憂骨牌效應。

賈麥岱說，北京曾試圖透過提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗等手段，誘使瓜地馬拉外交轉向，但瓜地馬拉可謂中美洲僅存尚未讓中國成功擴張勢力的國家。

賈麥岱稱台灣是瓜地馬拉「唯一真正盟友」，在疫情期間，台灣援贈防護衣、呼吸防護具等稀缺防疫物資，且率先將物資送抵。

不過，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的中國與拉丁美洲關係專家張培培（Pepe Zhang）分析，瓜地馬拉的決定是經過計算的。

他說，盟友們勢必得衡量與台灣、美國及中國交往的成本和好處，瓜地馬拉目前認為與台灣交往的好處大過成本，未來如何則有待觀察。

賈麥岱2020年1月上任，政見包括拯救貧窮的瓜地馬拉高地。這裡的居民是近年美國邊境非法移民來源之一。賈麥岱說，美國總統拜登讓他深感挫折，原因包括未落實對中美洲的40億美元援助承諾，以協助從根解決造成非法移民的問題：貪腐、暴力與貧窮。

報導指出，美方未能在執行面與中美洲國家取得共識；賈麥岱說，瓜地馬拉與美國政府難以理解彼此，「或許他們不懂我的西班牙語，而我不懂他們的英語」。

此外，瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯皆未受邀參與拜登近日舉行的「民主峰會」，美方稱是因為對這些國家的法治、政府治理及打擊貪腐的情況有疑慮。

賈麥岱也不滿華府未正視瓜地馬拉協助增進美國安全利益的努力，包括攔截毒品、將走私犯驅逐至美國。他說：「我們自認是美國的盟友，但美國並未待我們如盟友。」

不過，瓜地馬拉仍積極尋求美國投資。瓜地馬拉與墨西哥接壤，這意味它可扮演「美墨加貿易協定」（USMCA）貿易區跳板。

賈麥岱說，除了一家日本汽車零件商計畫在瓜地馬拉鄰近墨西哥邊界的自由經濟區建立生產基地，他近日也曾與美國國會議員研商提供中國境內美國企業稅收減免等優惠措施、鼓勵他們將業務轉移至瓜地馬拉的可能性。