WHO警告：Omicron恐已現蹤「大多數國家」　傳播速度前所未見

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

全球目前累計77國正式通報出現Omicron病例，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於14日表示，此最新變異株可能已出現在大多數國家，並且正以前所未有的速度傳播中。

譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在WHO例行記者會上表達擔憂，「我們已經認知到，我們低估了這種病毒。即使Omicron確實只會造成較不嚴重的疾病，病例數量之多，可能再次壓垮毫無準備的醫療公衛體系。」

一些研究指出，與原始毒株相比，輝瑞BNT疫苗對抗Omicron時，所產生的中和抗體大幅降低，但可以透過第三劑補救、強化防護力。許多國家加速推動施打加強針，應對最新變種病毒。

譚德賽也對此重申疫苗不平等的擔憂，他表示，雖然加強針在遏止病毒傳播方面「可能扮演重要角色」，卻不能忽略「優先順序」的問題，「把加強針給予低重症死亡風險的族群，只會危害高風險族群的性命。由於供給限制，他們仍在等待第一劑。」

南非11月向WHO通報全球首宗Omicron病例，此後感染激增，即使多國針對南非及周邊國家實施旅遊禁令，甚至在國內再次收緊防疫措施，卻仍未能阻止最新毒株傳播。