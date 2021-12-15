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拜登執政第1年　跨黨派議員3度訪台！她稱「台灣共和國」引熱議

▲▼美國前參議員陶德（Chris Dodd）率團抵達台灣。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前參議員陶德（Chris Dodd）4月曾率團抵台，外交部長吳釗燮與時任AIT處長酈英傑一同接機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／整理報導

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）15日率團訪台，創下歐洲單一國家國會兩院3個月內2度訪台紀錄。而美國總統拜登上任後更罕見高頻率派遣訪團來台，共和黨眾議員梅絲訪台時直呼「台灣共和國」也引發熱議。以下《ETtoday新聞雲》帶您回顧今年各國議員接力訪台的重要時刻。

▲▼前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

4／14　拜登上任後訪台首發團，派「最好朋友」來台
與拜登交情深厚的76歲前參議員陶德（Chris Dodd）4月14日率領資深訪團抵台拜會蔡英文總統、外交部長吳釗燮。陶德過去在國會兩院擔任議員長達36年，與拜登長期在參院共事，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」。另外，陶德也曾在1979年《台灣關係法》立法過程中扮演重要角色，適逢立法42周年來台傳達美國政府對台灣不分黨派的支持。訪團成員包含共和、民主兩黨的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與史坦伯格（James Steinberg）。

►「拜登請託我來的」　陶德：現在是美台有史以來最強健牢固的時刻

▲▼美國3名跨黨派議員搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）

▲美國3名跨黨派議員搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）

6／6　美「跨黨派」參議員搭軍機旋風訪台
美國民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）及共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）偕國會幕僚等一行人在結束南韓行程後，於6月6日上午搭乘美軍C-17戰略戰術運輸機來台，展開3小時的「旋風式訪問」，並宣布捐贈台灣75萬劑新冠疫苗。其中達克沃絲在戰爭中失去雙腿轉而從政，拜登競選時曾有多家美媒看好她成為副手人選。蘇利文則與達克沃絲一樣同為參院軍事委員會成員，兩人多次在國會力挺友台議案。

▲▼蔡英文曾於2019年4月在總統府接見昆斯。（圖／總統府提供）

▲蔡英文曾於2019年4月在總統府接見昆斯。（圖／總統府提供）

昆斯除了是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人之外，他更是深獲拜登信任的好友，一度被視為國務卿的人選之一，雖然最終是布林肯（Antony Blinken）獲任命，但拜登這表達「需要昆斯留在參議院」，顯見昆斯的重要性。繼陶德4月來台之後，短短2個月內再次有「拜登超級好朋友」訪問台灣，這次訪團雖僅在台停留3小時，卻是首次有美國議員搭乘C-17軍機抵台，也是松山機場首次迎接美軍戰略運輸機降落。

►美議員達克沃絲戰中失去雙腿　曾被點名當拜登副手！訪台力挺民主
►「拜登好友」密集來台2次！參議員周日到　涉外人士：凸顯這件事

▲▼美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）立場友台。（圖／達志影像／美聯社）

11／9　美國「跨院」議員訪團抵台
美國11月兩度派議員訪台。首先是「晶片法案」（CHIPS Act）與「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的推手共和黨參議員柯寧（John Cornyn），於11月9日率領其餘5名議員在內的一行12人搭乘美軍C-40A行政專機來台，是自疫情以來首個橫跨參、眾兩院的美國國會大型訪團。惟本次訪問行程突然且低調，外交部事後稱訪團已晉見蔡總統、拜會國安會秘書長顧立雄與國防部長邱國正，並和外長吳釗燮進行視訊會談。

►美官員搭軍機訪台又踩紅線　陸官方：別向台獨發出錯誤訊號

▲▼蔡英文總統11月26日上午在總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）訪問團。（圖／總統府提供）

▲美眾議員高野率團訪台晉見總統蔡英文。（圖／總統府提供）

11／25　11月第二團！美眾議員：美官員訪台將成常態
美眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano） 11月25日率4位跨黨派眾議員與多名幕僚，搭乘美軍C-40C專機深夜抵台，是美國國會於2021年第3次、11月第2次罕見「高頻率」地派遣訪團。高野致詞中提到，美對台承諾不但堅若磐石，還不斷深化；且相信未來美國官員來訪台灣會變成常態。同團的共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）一下飛機就在推特發文稱，剛降落在「台灣共和國」（Republic of Taiwan），文末還附上台灣國旗而引發各界關注。

►下飛機稱「台灣共和國」　美國眾議員霸氣確認：對！100%故意

▲立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝自twitter／@MatasMaldeikis）

11／28　波羅的海三國議員來訪
相隔3日後，波羅的海三國議員團於11月28日清晨抵台，由立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）率領，於12月2日至3日在台北參加「2021年開放國會論壇」。其中，最挺台的立陶宛2022年初即將在台設立代表處，駐立陶宛台灣代表處11月18日已正式掛牌運作，成為我國首次在非邦交國以「台灣」名義設立館處。

►立陶宛議員「挺台灣鳳梨」　開嗆胡錫進：喜劇共和國派來的小丑

▲▼波羅的海三國友台小組主席及國會議員聯合訪問團與總統蔡英文合影。（圖／總統府提供）

▲波羅的海三國友台小組主席及國會議員聯合訪問團與總統蔡英文合影。（圖／總統府提供）

美方明年仍有訪台計畫
5月提出抗中「老鷹法案」（EAGLE Act）的美國眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）9日晚間接受專訪時透露，他希望能訪問台灣，可能1月就會成行；台灣應會是亞洲行其中一站，可能會有超過50位眾院外委會成員受邀，屆時希望能與總統蔡英文會晤，並強調就算中國施壓也不會取消。

►力挺台灣　美眾院外委會主席計劃1月率團訪台

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