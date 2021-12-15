三大電信「自有品牌手機」驚傳植木馬　孝親變起肖！到宮廟收驚

▲台灣大哥大在官網公告召回自有品牌手機Amazing A32，處理手機遭植入木馬程式竊取客戶資料問題。（圖／翻攝台哥大官網）

圖、文／CTWANT

遊戲點數詐騙案中，最駭人聽聞的案例，莫過於一款台灣大哥大自有品牌手機 Amazing A32，在大陸工廠生產時被植入木馬程式！由於這批手機的功能簡單、操作容易，而且價格又便宜，大約一、兩千元就買得到，被視為方便長輩使用的「孝親機」，不料被詐騙集團看上，利用木馬程式遠端操控手機，作為詐騙遊戲點數的工具，導致不少使用這批手機的長輩經常到警察機關做筆錄，整天惶惶不可終日，甚至有長輩嚇得要到宮廟收驚。

NCC（國家通訊傳播委員會）指出，民眾使用AmazingA32手機時，詐騙集團可透過木馬程式遠端操控並竊取手機資訊，進而利用手機申請遊戲帳號，等到詐騙集團取得被害人遊戲點數後，再以海外IP將點數儲值至被駭手機的人頭遊戲帳號內，使不知情的手機使用者變成詐騙集團的人頭，檢警再怎麼努力，也只能查到人頭手機用戶和國外IP，無法抓到幕後的詐騙集團。根據NCC統計，Amazing A32手機的台灣大哥大用戶約7600人，其他業者有1000多人。

▲民眾使用台哥大手機Amazing A32，捲入多起詐騙案遭警方約談。（圖／翻攝PTT）

刑事警察局去年7月接獲2位民眾陳情，陳情民眾是因涉及遊戲點數詐騙案遭通知到案，由於兩人年紀分別為50多歲和70多歲，警詢後發現他們不像是詐騙集團成員，便展開分析。隔月類似案件數目暴增到48件，發現到案民眾使用的手機都是台灣大哥大的Amazing A32，旋即報請橋頭地檢署指揮偵辦，去年9月刑事局對該案手機進行數位鑑識後，赫然發現被植入木馬程式，全案才真相大白。

承辦員警透露，有被害人光是警局就跑了20趟，嚴重影響工作和日常生活。不少被害人在PTT和Moblie01發文講述自己的慘狀，媒體報導其中一位是公司新上任的高階主管，他表示，當初在台灣大哥大為孩子申辦門號時，同時獲得Amazing A32這隻搭配專案銷售的手機，由於這支手機功能陽春，於是用自己的iPhone跟孩子交換這支手機，沒想到竟是惡夢的開始。這位主管把Amazing A32手機當成公務機，還以公司名義申請了一個門號，將SIM卡插在這支手機上使用。

後來這位公司主管收到兩件涉及遊戲點數詐騙案的通知單，一件要去台南，另一件要去新北市到案說明。由於涉案門號是公司的，因此公司董事長成為刑案到案通知書的受文者，讓新到職的他尷尬萬分，對他與公司都帶來極大影響。

還有民眾PO文指自己家族長輩一生誠懇踏實，收到刑案通知書彷彿世界末日，緊張到寢食難安，甚至心理產生陰影要去宮廟收驚，也有人是身心障礙家庭，買這款手機給老婆使用，結果每月都面臨警察上門，受到非常大的精神壓力。

▲警方到超商宣導聯防遊戲點數詐騙案，希望店員勸阻民眾購買遊戲點數。（圖／CTWANT提供）

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