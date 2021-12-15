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特斯拉暴衝釀1死20傷！　巴黎最大計程車行全面停用Model 3

▲▼特斯拉暴衝釀1死20傷！　巴黎最大計程車行全面停用Model 3。（圖／翻攝推特）

▲特斯拉撞車意外。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國巴黎最大的計程車行G7旗下一名司機，日前駕駛Model 3卻疑似因失控釀成1死20傷的恐怖意外。G7於是在14日宣布旗下37輛特斯拉Model 3車輛停開，直到警方調查報告出爐判定是否為Model 3的機械瑕疵後，再決定是否解禁。

綜合外電報導，該名司機11日下班期間，駕駛特斯拉Model 3載妻小去餐廳吃晚飯的路上，車輛突然失控撞飛一名腳踏車騎士，之後衝上人行道撞翻至少7名路人，接著衝撞進車陣中，事後多家媒體報導的死傷不同，目前最多為1死20傷，其中7人傷勢嚴重。

照片顯示特斯拉車頭半邊幾乎全毀、前擋風玻璃破裂，左前輪脫落，車輛左側板金凹陷成廢鐵，車窗全破，後輪胎內凹，可見當時撞擊力道之大

G7副執行長里寇多（Yann Ricordel）接受路透社訪問時表示，特斯拉給他們的回應是，初步調查已排除車輛機械故障的可能。至於特斯拉官方回應，目前並沒有給予任何評論。

里寇多表示在調查期間會全面停駛Model 3，以保護司機、乘客和其他用路人的安全。至於車隊內駕駛Model 3的其他司機，他說每個人都會收到全額補償損失，公司希望能盡快迎來轉機，讓司機能在短時間內重新上路。

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