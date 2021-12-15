美參院通過提高舉債限制至875兆元　避免史上頭一遭天價違約

▲參議院通過提高舉債天花板議案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院14日通過將聯邦政府舉債限制提高2.5兆美元（約新台幣70兆元）至31.4兆美元（約新台幣875兆元），並將送交決議至眾議院。國會通過決議提高美國舉債天花板，目的就是為了避免出現前所未見的鉅額違約。

路透社報導，共和黨不斷試圖施壓拜登政府和民主黨「自己提高當前28.9兆美元（約新台幣804兆元）的債務上限」，不斷在議會辯論和投票期間加大廣告聲量施壓，而民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），與共和黨參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在上周達成協議，於本周進行由國會進行提高舉債限制的投票。依據規定必須在參議院100席中取得60席贊成票，才會通過該案。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前也敦促過會，盡快在15日以前通過提高舉債限制；舒默則表示提高舉債限制的後果會持續影響到2023年。

舉債天花板必須升高的原因，部分原因是川普主政時期大舉增加了7.85兆美元（約新台幣22兆元）的債務，其中包括在因應COVID-19大流行期間進行的全面減稅及鉅額支出。然而共和黨其實反對提高債務上限，並不斷把川普時間的債務和拜登上任後1.75兆美元（約新台幣49兆元）的「重建美好未來方案」掛勾。

麥康諾更批評民主黨執政愛加收稅和大筆支出的習慣，形容這是一個惡性循環，並表示若債務天花板又提高，只會是美國負債大增的開始。