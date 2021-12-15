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《華郵》踢爆華為！　3000頁PPT揭「協助中國監控」內幕

▲▼中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為被踢爆涉及協助中國政府監控的程度，遠比先前承認的更深更廣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

中國電信巨頭華為技術向來否認與中國政府監控計劃有關，但華盛頓郵報今天的一份調查報導指出，華為在協助中國政府追蹤民眾上發揮的作用，遠比其所承認的更為廣泛。

華盛頓郵報今天公布這項調查報導指出，華為曾在網站上公開資訊，宣傳華為的技術協助政府機構透過聲音辨識個人、監控特定政治人物、管理意識形態再教育與囚犯勞動計畫，並協助零售商使用臉部辨識追蹤消費者。不過這些訊息已經在去年年底遭到移除。

華郵檢視100多份華為PowerPoint資料發現，部分內容顯示是專屬於警察或政府機構使用的監視功能，表明中國政府可能是目標客群。許多PowerPoint的標註時間為2014年9月23日，並在2019或2020年進行修改，簡報最後都標明「華為技術有限公司」版權所有，日期從2016年到2018年。

截至本月為止，部分監控產品已經被列入華為網站目錄，有部分已經遭到刪除，但仍以華為合作夥伴公司品牌名稱出現在今年的政府採購文件或專利申請中。

在超過3000頁的PowerPoint中，可以清楚了解華為在中國的5項監控項目的角色與合作夥伴，包括錄音分析、拘留中心監控、政治人物的位置跟蹤、新疆地區警察監控以及員工與客戶的企業追蹤。

對於華盛頓郵報的披露，華為透過聲明表示對於報導所指的計畫毫無所悉，「與所有其他主要服務供應商一樣，華為提供符合業界通用標準的雲端服務」。聲明也指出，華為並未開發或銷售針對任何特定人群的系統，並要求所有業務部門與合作夥伴遵守適用的法律與商業道德，「保護隱私是我們的首要任務」。

華郵指出，華為的否認與帶有華為浮水印標記的監控操作詳細簡報不符，也引發長期以來外界對華為這個全球最大電信設備供應商缺乏透明度的擔憂。儘管華為否認，但擔憂華為可能為北京收集情資，許多西方國家已經禁止使用華為的5G電信設備。

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