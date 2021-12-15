WHO：Omicron擴散速度史上最快　削弱疫苗防重症死亡能力

▲WHO秘書長譚德塞指出，Omicron確實略為削弱現有疫苗抵抗力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，根據初步的數據，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的傳染力比Delta更強，並讓疫苗抵抗病毒和防重症、死亡的能力下降，不過目前Omicron確診者多屬輕症或無症狀。WHO秘書長譚德塞表示，Omicron「以前所未見的速度傳播」，已有77國通報病例，代表可能已經侵入大部分國家。

法新社報導目前全球多數確診病例，今年稍早最先在印度發現變異株Delta為主流，但變異程度最大、11月首先在南非現蹤的Omicron，引發各國針對非洲南部多國實施旅遊禁令並重啟防疫管制。

WHO表示，Omicron變異株在南非與英國蔓延較快，此前英國以Delta為確診主流。不過世衛組織強調，世衛組織目前因缺乏數據，不能斷定Omicron的傳播速度飛快，究竟是因不太容易產生免疫反應或傳染力更強導致，又或者可能兩者都有。

WHO表示，初步的證據顯示，Omicron「削弱疫苗抗感染與擴散的效力」，對防止重症和死亡的能力也略為下降，另外也指出根據當前取得的數據，Omicron一旦進入社區感染，可能會取代Delta成為主流。

WHO指出目前為止Omicron的確診病例症狀「輕微」或是無症狀感染，但強調當前取得的數據仍不足以斷定這個病毒株的臨床嚴重程度。

南非於11月24日通報發現Omicron，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech上週表示，注射3劑BNT疫苗仍可有效抗Omicron。疫苗供應無虞的國家像是英國及法國，相繼呼籲當地民眾注射加強劑抗Omicron。