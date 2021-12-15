比利時表態　不派官員出席北京冬奧

▲比利時表示，這次也不會派出官員參加冬奧，圖為總理德克魯。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

比利時總理德克魯今天表示不會派官員出席2022北京冬奧，加入美國、加拿大、英國、立陶宛、愛沙尼亞等國行列，外交抵制北京奧運國家愈來愈多。

比利時國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）今天在社群媒體上發文表示，他今天向德克魯（Alexander De Croo）提問是否外交抵制北京冬奧，德克魯回答聯邦政府不會派出代表參加北京的冬季奧會。

由全球200名各國國會成員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）也發文表示，比利時加入澳洲、加拿大、愛沙尼亞、立陶宛、科索沃、紐西蘭、英國與美國等國家，一起外交抵制北京冬奧。

IPAC並強調「沒有人權就沒有奧運」的力量愈來愈大。

但自由比利時報（La Libre Belgique ）隨後的一篇報導則似乎淡化比利時外交抵制色彩。報導引述政府發言管道指不派代表參加北京冬奧，是過去也未派出代表團參加過冬奧，因為比利時參賽運動員有限，其次是目前疫情狀況不允許，但今年夏天比利時也派出官方代表出席東京奧運會，當局似乎在淡化是因人權的外交抵制。

美國12月7日宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪以及其他侵犯人權行為。

歐洲聯盟在12月13日舉行外長會議，會前法國表示要在外長會議上歐盟尋求關於是否抵制北京冬奧的一致立場，但會後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示會議上並未展開討論，由於歐盟將在12月16日召開峰會，屆時是否會有相關討論受矚。

北京冬奧將自2022年2月4日至20日舉行。