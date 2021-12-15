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Apple、Google市場強勢　英認定「掌控民眾使用手機」要求改善

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲英監管機構指出蘋果和谷歌掌控民眾對手機的使用。（圖／pexels）

文／中央社倫敦14日綜合外電報導

英國市場競爭監管機關今天表示，美國科技業巨擘谷歌（Google）和蘋果（Apple）「牢牢掌控」民眾使用手機方式，造成市場體系被剝奪任何有意義選擇，並可能促使價格上漲。

英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）發布初步調查報告指出，谷歌和蘋果有能力運用它們在市場上勢力，創造出大致上獨立自主運作生態系統。

路透社報導，面臨生活日益仰賴網路世界，CMA在政府支持下，正加緊檢視科技業集團握有的權力，今天的發現是它對這類業者發出的最新警告。

CMA最近才告知社群媒體巨擘臉書（Facebook）的母公司Meta，必須將去年收購的熱門GIF動畫平台Giphy出售。

CMA執行長科塞利（Andrea Coscelli）表示：「蘋果和谷歌對於我們使用手機方式已發展出牢固掌控，我們擔憂，這造成全英國數以百萬計民眾蒙受損失。」

英國數位、文化、媒體暨體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS）主管科技與數位經濟事務的政務次長菲利普（Chris Philp）則指出，英國所採取「有利競爭的新制度」，將使得科技業巨擘和較小型業者之間的競爭更加公平。

CMA表示，它將向蘋果和谷歌徵詢對這份調查報告的意見，並開放兩企業在明年2月7日前提出回應。CMA則預計明年6月發布最終報告。

CMA的報告還對兩企業列出一系列改善選項，例如讓使用者能夠在不會遺失功能或資料情況下，更容易在搭載蘋果iOS及谷歌Android作業系統的手機間切換。

另一個選項則是讓手機用戶除了透過蘋果App Store和谷歌的Play Store應用程式（app）商店，也能從其他管道下載安裝app。

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