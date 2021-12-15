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清大教授點「雙北大停電」2疑點！絕緣油突送檢7次：誠實才是上策

▲▼台電新竹一次變電所。（圖／記者湯興漢攝） 

▲台電變電所示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台電12日因變電箱設備故障，造成雙北30.5萬戶大停電，最後決議賠償共558萬元的折抵。對此，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸表示，台電未針對萬隆變電所11月24日就急停36小時、5號變壓器10天內送檢7次等做說明，希望台電可以面對問題，「終究，誠實才是上策。」

葉宗洸14日在臉書表示，台電在記者會上，否認萬隆變電所在11月出包，但一部被操到無法停機接受仔細檢修的變壓器，卻在12日崩潰，導致雙北大停電。

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他指出，絕緣油一般來說都是1年做1次檢驗，但萬隆變電所內的5號變壓器卻在11月25日上線後，10天內做了7次，「為何如此頻繁地送檢？是不是該徹底檢修的5號變壓器因為供電吃緊，而無法順利下線？畢竟，北部根本缺電嚴重。」

▲台電萬隆變電所故障起火，造成雙北30多萬戶停電，台電下午召開記者會，左起為台電調度處處長吳進忠、台電總經理鍾炳利、經濟部次長曾文生、董事長楊偉甫、台電發言人張廷抒（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

▲葉宗洸認為台電應該誠實面對。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

葉宗洸認為，萬隆變電所爆炸，中和高壓電塔也跟著爆炸，官方的說法是電流過大，但兩地之間的饋線為什麼沒跳脫保護？保護電驛怎了？

他也提到，經常性且頻繁的降壓供電不只對用電端造成影響，當然也會對供電端造成衝擊，5號變壓器是不是就是一個受害者？全國還有多少變電所是這樣的未爆彈？

最後，葉宗洸認為，台電在記者會坦言有執行降壓供電，就應該公布10月11月的紀錄，也需公布12月12日當天事故前後的發電機組故障與降載情形，「終究，誠實才是上策。」

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