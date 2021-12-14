川普政變PPT文件曝光！拒認輸還指控中國操縱美總統大選

▲美國前總統川普指控中國操控了去年的美國總統大選。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

美國前總統川普任內的白宮幕僚長梅多斯(Ｍark Meadows)，日前向負責調查「6月1日國會騷亂事件」的美國眾議院特別委員會提交了一份長達38頁的「政變Power Point文件」(PPT)。該文件建議川普在去年總統大選後宣布美國進入緊急狀態，並推翻大選結果，提出的理由是：「中國和委內瑞拉獲得了多州選舉設施的控制權」！

梅多斯表示，他收到包含這份PTT文件的電子郵件後，並未採取任何行動，也不清楚這份文件是誰製作的。

《華盛頓郵報》12日報導，美國退役陸軍上校、川普支持者沃爾德倫(Phil Waldron)曾對外發布這份文件。他表示，自己曾在1月6日前曾向梅多斯和其他幾名國會議員詳細解說了上述文件的內容。

《紐約時報》則報導，梅多斯曾提交這份題為「選舉欺詐、外國干涉和1月6日行動選項」的文件，並建議川普利用謊言和揭穿所謂「選舉欺詐陰謀」來搶佔連任總統職位。

▲ 前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／路透）

此一長達38頁的文件內容宣稱：國會議員應首先瞭解選舉中存在著「外國干涉」的情況，即中國和委內瑞拉已在8個關鍵戰場(州)裡「獲得了選舉設施的控制權」。川普可藉此宣布全國進入緊急狀態，並宣布所有電子投票無效、推翻大選結果。

該PPT文件還為當時的美國副總統潘斯提供了幾個行動選項：包括延遲拜登的總統當選認證後，單方面將川普送回白宮。

梅多斯的律師上周五(10日)表示，梅多斯只是從郵箱裡的電子郵件收到了這份PPT文件，並沒有對它採取任何後績行動。不過沃爾德倫對此有不同的認知。他是川普的狂熱支持者，一直致力於推翻去年總統大選結果，包括對外發布和推廣這份「政變PPT」。

沃爾德倫告訴《華盛頓郵報》說，在1月6日前，他曾多次造訪白宮，跟梅多斯就推翻大選結果一事交換意見。他認為：這份PPT文件上的內容是「符合憲法、合適、而且可行的」，因為裡面包含了「外國干涉大選」的證據。沃爾德倫稱，這份PPT有不同版本，不過目前仍不清楚它是由誰製作的。

▲▼ 川普拒認敗選引發支持者暴動，當時國民兵一度在國會山莊外重兵佈署。（圖／路透，下同）

今年1月6日，一群支持川普推翻2020年總統大選結果的示威者強行闖入美國國會大廈，佔領長達數小時，讓正在認證大選結果的參眾兩院聯席會議被迫中斷。該騷亂事件造成包括一名國會員警在內的5人死亡、約140名執法人員受傷。

6月30日，美國國會眾議院決定成立由民主黨領導的特別委員會，調查這宗國會山莊騷亂事件的「事實真相、情況和原因」。作為川普任內的白宮幕僚長，梅多斯被視為該事件的關鍵證人。

眾議院特別委員曾多次傳喚梅多斯作證，但均被拒絕。 12月8日，該委員會建議對梅多斯提出「藐視國會」的刑事指控。但梅多斯先發制人，以「言論自由和隱私權遭到侵犯」為由，對眾議院議長裴洛西提告。

此外，眾議院特別委員會已要求保管白宮檔案資料的國家檔案局提供1月6日騷亂當天「白宮內部所有檔案及通訊記錄」：包括通話記錄、排程以及涉及川普政府高級官員和外部顧問的會議記錄等。川普10月7日表示，他將行使行政特權，拒絕向國會提交上述有關檔案。