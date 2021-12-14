　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政變PPT文件曝光！拒認輸還指控中國操縱美總統大選

▲▼美國前總統川普認為，中國應支付全球10兆美元，作為新冠疫情擴散的賠償。（圖／路透社）

美國前總統川普指控中國操控了去年的美國總統大選。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

美國前總統川普任內的白宮幕僚長梅多斯(Ｍark Meadows)，日前向負責調查「6月1日國會騷亂事件」的美國眾議院特別委員會提交了一份長達38頁的「政變Power Point文件」(PPT)。該文件建議川普在去年總統大選後宣布美國進入緊急狀態，並推翻大選結果，提出的理由是：「中國和委內瑞拉獲得了多州選舉設施的控制權」！

梅多斯表示，他收到包含這份PTT文件的電子郵件後，並未採取任何行動，也不清楚這份文件是誰製作的。

《華盛頓郵報》12日報導，美國退役陸軍上校、川普支持者沃爾德倫(Phil Waldron)曾對外發布這份文件。他表示，自己曾在1月6日前曾向梅多斯和其他幾名國會議員詳細解說了上述文件的內容。

《紐約時報》則報導，梅多斯曾提交這份題為「選舉欺詐、外國干涉和1月6日行動選項」的文件，並建議川普利用謊言和揭穿所謂「選舉欺詐陰謀」來搶佔連任總統職位。

▲▼白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／路透）

▲ 前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／路透）

此一長達38頁的文件內容宣稱：國會議員應首先瞭解選舉中存在著「外國干涉」的情況，即中國和委內瑞拉已在8個關鍵戰場(州)裡「獲得了選舉設施的控制權」。川普可藉此宣布全國進入緊急狀態，並宣布所有電子投票無效、推翻大選結果。

該PPT文件還為當時的美國副總統潘斯提供了幾個行動選項：包括延遲拜登的總統當選認證後，單方面將川普送回白宮。

梅多斯的律師上周五(10日)表示，梅多斯只是從郵箱裡的電子郵件收到了這份PPT文件，並沒有對它採取任何後績行動。不過沃爾德倫對此有不同的認知。他是川普的狂熱支持者，一直致力於推翻去年總統大選結果，包括對外發布和推廣這份「政變PPT」。

沃爾德倫告訴《華盛頓郵報》說，在1月6日前，他曾多次造訪白宮，跟梅多斯就推翻大選結果一事交換意見。他認為：這份PPT文件上的內容是「符合憲法、合適、而且可行的」，因為裡面包含了「外國干涉大選」的證據。沃爾德倫稱，這份PPT有不同版本，不過目前仍不清楚它是由誰製作的。

▲▼國民兵在國會山莊外重兵佈署，剛抵達的部隊正在領槍。（圖／路透）

▲▼ 川普拒認敗選引發支持者暴動，當時國民兵一度在國會山莊外重兵佈署。（圖／路透，下同）

今年1月6日，一群支持川普推翻2020年總統大選結果的示威者強行闖入美國國會大廈，佔領長達數小時，讓正在認證大選結果的參眾兩院聯席會議被迫中斷。該騷亂事件造成包括一名國會員警在內的5人死亡、約140名執法人員受傷。

6月30日，美國國會眾議院決定成立由民主黨領導的特別委員會，調查這宗國會山莊騷亂事件的「事實真相、情況和原因」。作為川普任內的白宮幕僚長，梅多斯被視為該事件的關鍵證人。

眾議院特別委員曾多次傳喚梅多斯作證，但均被拒絕。 12月8日，該委員會建議對梅多斯提出「藐視國會」的刑事指控。但梅多斯先發制人，以「言論自由和隱私權遭到侵犯」為由，對眾議院議長裴洛西提告。

此外，眾議院特別委員會已要求保管白宮檔案資料的國家檔案局提供1月6日騷亂當天「白宮內部所有檔案及通訊記錄」：包括通話記錄、排程以及涉及川普政府高級官員和外部顧問的會議記錄等。川普10月7日表示，他將行使行政特權，拒絕向國會提交上述有關檔案。

▲國民兵在國會山莊外重兵佈署，剛抵達的部隊正在領槍；各州示威者人數超少。（圖／路透）

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
麟洋配逆轉勝世界第48荷蘭組合　晉級世錦賽16強
金馬影后不老神話破滅？「零修圖」照曝光　網驚：認不出
體育老師校內嘿咻國中女3次　下場出爐
遭爆涉林秉樞「買畫洗錢案」　許悔之怒回應
3匪搶超商百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動
「4生肖」財運暴漲　冬至一到荷包滿滿
黃偉晉突奔醫院報到　下秒直接開刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／無限期連任！獨裁者奧蒂嘉不醒的總統甜夢

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

革命之神的黃昏：切格瓦拉最後歲月

國際火線／美國古巴鬥爭史：暗殺卡斯楚的638種方法

國際火線／殘酷朝鮮！《魷魚遊戲》與《地獄公使》比較

國際火線／《電影之神》：山田洋次致日本電影的輓歌

國際火線／從《長津湖》看台灣命運的逆轉

真槍實彈最吸睛！《感官世界》完勝所有阿部定！

歷史上今天／《感官世界》與「二二六事件」

快訊／海地第二大城「油罐車大爆炸」！至少50人死亡

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

快訊／海地第二大城「油罐車大爆炸」！至少50人死亡

川普政變PPT文件曝光！拒認輸還指控中國操縱美總統大選

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

日本混擬土工廠2工人「同時跌10m深筒倉」　遭砂石活埋6小時↑

偷情旺季來了！聖誕派對最容易搞上同事　愛出軌的人都來自這地區

兌現推特承諾！首富馬斯克「再度拋售持股」　獲得9億美元

醫院「忘通報保健所」她確診！日女染疫後無人關心　8天後陳屍家中

CNN製作人誘姦未成年遭逮！熱衷性愛調教　稱「女人天生是蕩婦」

布林肯籲中國停止印太地區「激進行動」　重申台海和平穩定

小橘貓遭「強灌保力達」！獸醫師曝悲慘下場…正妹飼主緊急關版了

麟洋配挺過首局亂流！逆轉勝世界第48荷蘭組合　晉級世錦賽16強

轟民進黨進口萊豬　馬英九：為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步

軟爛男承諾硬起來！吳皓昇回歸《黃金》鏟肉9KG變帥阿揪西

48歲金馬影后不老神話破滅？零修圖「臉部僵硬」照曝光…網驚：認不出

冬天「騎車3件事」必注意！保暖其次　讓摩托車曬太陽更重要

歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

女星遭家暴軟禁「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭！

連千毅直播又多2辣妹！「超兇S曲線正妹」身分曝…是鄧佳華經紀人

「社會教育貢獻獎團體獎」出爐！　元大、玉山都在內

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

人妻做愛按到直播　46人觀戰「老爸也在看」

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

海地油罐車大爆炸！至少50人死亡

代課老師睡男學生　壞壞片校園瘋傳

印度神童預言「關鍵2天」準爆　今起7災禍現世

香港千金整形「口鼻噴血」慘死！檢方起訴

吊繩突然斷裂　新人從3.6m高墜地

教訓出軌嫩妻！他征服岳母爽吃親子丼卻後悔了

即／印尼外海發生規模7.3強震！

北韓21歲正妹「色誘軍官」　他爽開房反遭下藥洗劫

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

鯊魚遭緊咬硬上　「強制性交」留巨大傷疤

天外飛出一條繩子　女童被勒脖吊半空

更多熱門

相關新聞

川普遭爆與拜登辯論前就「Covid-19陽性」

川普遭爆與拜登辯論前就「Covid-19陽性」

前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在即將出版的回憶錄 The Chief's Chief 中爆料，前總統川普在與拜登競選辯論前3天，其實早就已有新冠肺炎（Covid-19）陽性的紀錄，還可能是超級傳播者。相關的書摘內容，率先刊載於英國媒體衛報（The Guardian ）。

吳景欽／Kyle Rittenhouse案無罪啟示

吳景欽／Kyle Rittenhouse案無罪啟示

拜登政府利空　川普伺機東山再起

拜登政府利空　川普伺機東山再起

川普從來沒練過跆拳道　竟獲黑帶9段證書！

川普從來沒練過跆拳道　竟獲黑帶9段證書！

控川普性騷　誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

控川普性騷　誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

關鍵字：

川普白宮幕僚長梅多斯Ｍark Meadows

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

遭名嘴爆料出席林秉樞母葬禮　蔡依林經紀人發聲

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面