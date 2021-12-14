黃偉哲第八度上東森農場力推老欉東坡丁　王令麟回饋50%東森幣熱賣10萬顆

▲東森電視購物《東森農場》節目開賣台南東山老欉東坡丁，台南市長黃偉哲（左2）第八度站台力推，把在地好果推薦給東森會員。左起購物專家怡君、台南市長黃偉哲、東森購物總經理彭鴻珷、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台南市長黃偉哲為在地小農拚銷售，去年親上東森購物《東森農場》節目，大力宣傳香甜多汁的「台南東山老欉東坡丁」，一開賣後火速完銷，今年產季又到了，東森購物秉持嚴選精神，精選20年老叢的原生品種柳丁，一箱足重15公斤，約110～130顆，東森價790元，東森集團總裁王令麟再加碼回饋50%東森幣，在黃偉哲第八次到購物台LIVE現場強力推薦下，開放訂購後，電話及網路湧入大批會員下訂，買氣火熱到銷出10萬顆。

來自於台南東山產區，由第4屆台南市百大青農劉家峻栽種的東坡丁，因鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，且山坡地種植，排水能力好，加上是嚴選20年老欉，以草生共存方式種植，種出來的柳丁有如雞蛋般渾圓，果皮光滑、纖維軟細果肉紮實飽滿，而且不使用除草劑及制酸劑，粒粒香甜，吃起來酸甜適中。這次東森農場再開賣，品質不變之外，接單現採、產地直送，保證新鮮，不過今年因為缺水、旱災天候關係，栽種受到影響，柳丁產量剩不到一半，讓吃過還想回購以及上一波沒跟到的會員趕緊下單搶購，就怕晚了一步又賣光。

▲▼台南東山老欉東坡丁，香氣濃郁，酸甜適中，下訂後產地新鮮直送，掀起一波搶購熱潮。

為推廣台南農產，黃偉哲第八次上東森農場，與青農聯手分享東坡丁的好滋味，力推大家「不只要吃在地，還要吃最好」，而一箱約110～130顆，很適合揪人一起團購或是分送給親朋好友，他說，「大家都知道吃文旦要選老欉，老欉的果粒小、紮實多汁，柳丁也是。台南是柳丁的最大產地，其中旗艦產品『東坡丁』的特色跟文旦一樣，很多都是超過10年以上的老欉，生產出來的柳丁，不管是甜度、果粒飽滿度，鮮嫩多汁，傲視其他地方的柳丁。很高興台南最優質的東坡丁，可以透過東森購物讓消費者認識，去年也來行銷過東坡丁，反應非常熱烈，希望這次能再下一城，讓大家有更深的印象，再創佳績。」

▲▼黃偉哲徒手證明東坡丁的鮮嫩多汁。

▲黃偉哲（左）頒獎感謝東森購物網長期支持在地小農，由東森購物總經理彭鴻珷（右）代表授獎。

黃偉哲提到，台南有許多優質農產品，透過與東森購物網合作，不僅給消費者最好的，經過東森購物嚴選後，又多了一層保障，此外，東森購物董事長王令麟力挺小農，另提供高回饋的東森幣，也獲得青睞，對於農民、消費者都是雙贏；東森購物可以說是農民最好的朋友，地方政府都很希望和東森購物合作，接觸到最好的消費者，讓農產品賣到好價錢，創造多贏。市府也期望2022年和東森購物能有更多合作機會，把更多在地好產品介紹給東森會員。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

東森農場 熊媽媽買菜網