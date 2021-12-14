日本混擬土工廠2工人「同時跌10m深筒倉」　遭砂石活埋6小時↑

記者王佩翊／編譯

日本奈良縣生駒市一間混擬土工廠14日上午發生意外，2名70多歲的男性工人慘遭砂石掩埋，目前消防人員仍在持續進行救援行動，但2人自警消到場後，就遲遲沒有回應消防人員的呼喊，情況恐怕並不樂觀。

根據《日本放送協會》報導，奈良縣生駒市南田原町這間混擬土工廠14日上午10時左右發生砂石掩埋意外，警方接獲通報後隨即趕往現場。據了解，事發當時，2名70多歲的男性工人正在工廠的筒倉上進行梯子的焊接作業，然而不知為何卻同時跌入存放砂石的筒倉內。

該工廠的筒倉為高10公尺、直徑5公尺的圓柱狀，而當中存放的砂石深度為5公尺高。警消趕往現場後隨即展開救援行動，從空拍畫面中更可以看到消防人員不斷出入筒倉，一旁則是有消防車與救護車在待機中。

儘管救援行動仍在持續進行中，但是2人對於搜救人員的呼喊都沒有任何回應。意外發生至今已經超過6個小時，警消人員仍然不放棄，希望盡快能夠救出受困的2人。