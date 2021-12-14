偷情旺季來了！聖誕派對最容易搞上同事　愛出軌的人都來自這地區

▲研究顯示，公司的聖誕派對是員工出軌同事的溫床。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲約會網站Ashley Madison調查顯示，公司的聖誕派對是員工們最容易出軌的場合，而澳洲偷情率最高的城市落在新南威爾斯州（NSW）北海岸的科夫斯港（Coffs Harbour）。

綜合《太陽先驅報》和《每日郵報》報導，研究顯示，上班族在公司的聖誕派對中，與同事產生不倫戀的機率會比以往更高，因為他們在派對氣氛和酒精的催化下，將不再滿足於親吻和擁抱，進而渴望發生進一步關係。另外還有許多對感情不忠的人甚至認為，在節慶中發生關係不能算是出軌。

澳洲約會網站Ashley Madison的公關米斯（Isabella Mise）分析，造成相關情況的原因可能與人們在聖誕前後容易缺乏自制力有關，「人們容易在年底出現家庭壓力變大、發生戲劇性事件，因此他們會比平時更容易產生『犒賞自己』的衝動，進而促使他們出軌」。

調查顯示，上班族在聖誕派對上最容易出軌的對象，第一名是熟識的同事，而第二名則是其他人的配偶。米斯表示，這是因為在職場上偷吃能排解工作的緊張情緒，並讓無聊的公司派對增添情趣；另外，在派對上飲酒過量也容易導致出軌的情形發生。

報導也指出，在調查中發生最多不倫戀的城市來自澳洲新南威爾斯州的科夫斯港。在排名前20的地區中，昆士蘭州（QLD）入圍的城市最多，一共有9個，而維多利亞州（VIC）則只有排名第9的巴拉瑞特（Ballarat）入圍。報導稱，從歷史紀錄來看，聖誕節和新年期間是出軌和離婚的高峰期，約會網站的註冊人數也會在這段時間激增。

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