快訊／南韓濟州島爆發規模4.9極淺地震！居民感受強烈搖晃　捕捉地震雲

▲南韓濟州島西歸浦市西南方海域發生極淺層地震。（圖／南韓氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓氣象廳稍早指出，濟州島西歸浦市西南方海域41公里處，於今（14）日下午5時19分（台灣時間下午4時19分）發生震源深度17公里的極淺層規模5.3地震（下修至4.9），島上民眾感覺強烈搖晃，氣象廳官網一度無法連線成功，而政府則於第一時間發送災難警告簡訊，就連隔海相望的全羅南道、光州市都能感受到搖晃。

其中，位於濟州市涯月邑高月里的某餐廳出現冰箱搖晃的現象。居民表示，當地首次發生這種搖晃程度的地震。也有推特網友表示，可以感受到公寓搖晃、家具搖晃、窗戶搖晃，甚至可以聽到崩塌的聲響。

▲濟州島發生地震前，有網友在當地拍攝到地震雲。（圖／翻攝自Twitter@mmongdaengeya）

機器測得震度，濟州島為5級、全羅南道3級、慶尚南道、光州市、全羅北道則為2級。目前氣象廳正在估算被害規模。