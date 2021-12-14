最強叫賣哥黃偉哲再上東森推薦台南「東坡丁」　40分鐘狂銷12500台斤

▲台南市長黃偉哲上東森購物台，化身銷售專家，向大家介紹台南東山區產出的頂級「台南老欉東坡丁」，開賣40分鐘即狂銷12500台斤柳丁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼鳳梨、夏日芒果以及秋天文旦後，台南市長黃偉哲14日下午北上東森購物台，化身銷售專家，向大家介紹台南東山區產出的頂級「台南老欉東坡丁」，由南農果菜運銷合作社出貨，每箱15公斤裝，每箱約有110-130顆柳丁，開賣40分鐘即狂銷12500台斤柳丁。

黃偉哲開心表示，這次是台南第8次與東森購物合作推廣台南優質農產，讓更多優良消費者能夠認識台南農產，也幫助優良農民有更好的銷路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣柳丁產區主要分布雲林、嘉義、台南三個地區，其中以台南東山區種植數量最多，超過600公頃，東山產區之柳丁，鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，因早晚溫差大，且山坡地種植，排水能力好，果肉細、含水量低、糖度高，香氣濃郁、酸甜適中。

台南農產專業「叫賣哥」黃偉哲表示，此次販售的「台南老欉東坡丁」採用精選21 A(俗稱雞蛋丁尺寸)，果汁含量及果粒大小很適中，不管是新鮮即食、或是榨成鮮果汁飲用，都非常美味，且嚴選20年老欉原生品種，所出產的柳丁，可呈現最完美汁酸甜比口感。

黃偉哲說，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，絕不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又可安心食用。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，且所有鮮果都是產地農民辛苦從陡坡上接單現採，一年只有一採，呼籲喜愛柳丁的消費者更要把握。

黃偉哲也感謝東森購物歷年協助台南農產品行銷，為了力挺台南小農更推出回饋東森幣50％優惠活動刺激買氣。去年台南東坡丁在東森農場上行銷，消費者反應非常熱烈，今年再度回到東森農場，希望可以讓更多消費者認識台南優質東坡丁。