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CNN製作人誘姦未成年遭逮！熱衷性愛調教　稱「女人天生是蕩婦」

▲▼有線電視新聞網資深製作人格里芬（John Griffin）涉嫌誘姦少女遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@JGriffNYC）

▲CNN資深製作人格里芬涉嫌誘姦少女遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@JGriffNYC）

記者張方瑀／綜合報導

CNN才剛解僱了王牌主播克里斯（Chris Cuomo），結果長年與克里斯合作的資深製作人竟涉嫌誘姦未成年少女遭逮捕，而且據傳年紀最小的僅7歲，他甚至還說出「她們天生就是最骯髒的蕩婦」、「每個女人內心深處都有一個放蕩的妓女」等荒誕言論。

根據《紐約郵報》報導，現年44歲的CNN資深製作人格里芬（John Griffin）10日因涉嫌誘姦未成年少女遭逮捕。他在2020年涉嫌引誘至少4名年齡分別為16歲、14歲、13歲和9歲的未成年少女及女童，到他位於佛蒙特州的滑雪別墅進行性愛培訓。

離譜的是，格里芬是透過一個性虐調教網站尋找對象，找到允許他對未成年女兒進行調教訓練的父母。檢察官在起訴書中指出，格里芬向據稱是少女父母的人傳過多次訊息，內容提到他支持一種「女性在性關係上屈服於男性、不如男性的生活方式」。

▲▼有線電視新聞網資深製作人格里芬（John Griffin）涉嫌誘姦少女遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@JGriffNYC）

▲▼格里芬和CNN前當家主播克里斯（Chris Cuomo）合作多年。（圖／翻攝自推特／@JGriffNYC）

▲▼有線電視新聞網資深製作人格里芬（John Griffin）涉嫌誘姦少女遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@JGriffNYC）

檢察官提到，格里芬去年夏天向一名自稱是16歲少女的母親說，「無論你是否意識到，每個女人的內心深處都有一個渾然天成、放蕩的妓女。」而他也隨即邀請這對母女的滑雪小屋進行性訓練。大約在同一時間，格里芬又向另一名9歲和13歲女童的母親說，「你的工作是和我一起，確保你13歲的女兒可以得到適當的訓練。」

起訴書中寫道，格里芬向這位母親表示，「如果處理得當，無論年齡大小，女人就都是女人」、「這社會最大的謊言之一就是女人是嬌弱又純真的天使，而實際上，她們天生就是最骯髒的蕩婦」。格里芬後續向這位母親轉帳了3350美元，用於支付內華達州到波士頓的旅費。

格里芬在2020年7月15日到波士頓的機場接一名9歲女童和她的父母，並將他們帶到自己的滑雪小屋，檢察官稱，「這名孩子被指示進行非法性活動，而且有確實進行。」此外，格里芬在去年4月與一名14歲少女的父親聊天，還稱自己已經和一名7歲女孩進行了性培訓，並向父親表示，他會指導14歲少女和其母親「脫掉衣服互相愛撫」。

法院紀錄顯示，格里芬在佛蒙特州聯邦法院首次出庭後被還押候審，準備在15日接受傳訊，而他所犯下的3項罪刑，每項都須面臨最低10年監禁和最高無期徒刑的罰則。CNN也發出聲明表示，對格里芬的指控深感不安，公司也是11日下午才知道他被逮捕的消息，目前已對他祭出停職處分。

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