印度神童預言「關鍵2天」準爆！龍捲風、強震全中　今起7災禍現世

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）神準料中12月2次災害發生的時間點。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）10月曾預測，今年12月10日後將爆發疫情擴散、極端天氣等全球7大危機，沒想到，美國中部10日發生數十起嚴重龍捲風災情。然而，印度神童3日在最新預言中特別提醒，12月14日開始人們必須極度謹慎，甚至很快會發生地震，結果印尼即在今天上午發生規模7.3強震。

阿南德10月22日發布的預言影片中提到，全球9月中旬過後將逐漸出現7大危機，包含「新冠疫情擴散、能源危機、極端天氣、經濟挑戰、電力短缺、供應鏈混亂與飢荒」等，且這些難關料將於12月10日後進一步升級，很快將會衝擊美國。不料，美國中部10日晚間遭到怪物級龍捲風襲擊，據CNN報導，肯塔基、伊利諾伊等8個州至少傳出50起龍捲風報告，現已奪走88條人命。

▲印度神童曾指出，由於未來一年許多國家將進入「月亮年」，所以12月10日過後極端天氣將會加劇，美國10日晚間即發生龍捲風災情。（圖／翻攝自YouTube／@Conscience）

阿南德3日上傳新影片解釋豪雨洪災，再次提醒卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）將在14日開始，人們從這天起必須極度謹慎，因為今年12月14日至2022年4月之間是一段極度重要的時期，尤其會對天氣造成嚴重且龐大的影響。他提到，殺害牛隻將導致巨大的負能量產生，很快就會有地震襲來，還特別點名殺害越多牛隻的國家總是遭遇越嚴重的地震，已開發國家也很快會因為殘酷的行徑而面臨大自然的反撲。

然而，印尼即在當地時間今（14）日上午10時20分發生強震，據美國地質調查局（USGS）指出，此次地震規模達7.3，震源深度約18.5公里，屬極淺地震。印尼當局還緊急對弗洛勒斯島位於震央附近沿海發布海嘯警報，預估海嘯高度可能達到50公分。同日下午，南韓濟州島於當地時間17時許也發生了規模4.9地震，島上民眾感到強烈搖晃。

如今12月才剛過一半，阿南德的預言已成功料準2次天災，而離他先前警告的直至明年4月後「脫離危險期」還有4個多月，他也提出了避免災難的方法，包含停止殺害牛隻和其他動物，這並非出於任何宗教因素，而是必須珍惜大自然的資源，越多人殺生，就有越多災害。另外，準備好自身的備用、替代能源、儲備緊急糧食或耕作、投資黃金及白銀，並保持良好心情，無需過度焦慮。

阿南德因成功預言新冠疫情與變種病毒爆發而走紅，現今YouTube頻道已突破百萬訂閱，但他的預言也有失準的時候，例如他曾說2020年會爆發第三次世界大戰、2021年會經濟崩盤等現象，最終都沒有發生。台灣西洋占星學的星座專家唐綺陽也曾在直播中表示，阿南德過於危言聳聽，呼籲民眾不要輕易相信網路謠言。

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