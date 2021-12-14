被老虎拖進森林！勇猛大媽持鐮刀拚死搏鬥　頭破爆血縫30針





▲女子成功擊退老虎。（合成圖／達志影像＆翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北阿坎德邦一名45歲女子在森林遭老虎攻擊，老虎緊咬著她的頭把人拖進森林深處，左肩也被鋒利爪子抓著，她眼見自己即將變老虎大餐決定奮力一搏，用手上鐮刀拚死反擊，最後成功讓老虎鬆口獲救送醫。

事件發生在庫馬盎區(Kumaon)哈德瓦尼鎮(Haldwani)附近地區，女子莉拉(Leela Latwal)工作時，突然被一頭老虎咬住拖走，她表示，「割草時我感覺到有野生動物靠近，一轉身就被老虎緊緊咬住我的頭，面對死亡時，腦中唯一的念頭只有我一定要全力反擊」。

莉拉用手上鐮刀拚命敲打老虎的頭，並且大聲尖叫求救，過了一會老虎終於鬆口，但卻沒有離開，「老虎可能以為我晚點會失去知覺，所以在旁等待時機再把我拖走，所以我站了起來，手中拿著石頭和鐮刀對峙」，此時附近民眾聽到求救聲趕到，讓她被送到醫院。

莉拉送醫後發現頭部與肩膀都受重傷，頭被縫了30針，肩膀則至少縫了10針。林業負責人表示，由於莉拉是違法進入該地區割草，所以他們不願意支付任何賠償費用，只願意幫忙支付醫療費。

