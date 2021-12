被老虎拖進森林！勇猛大媽持鐮刀拚死搏鬥　頭破爆血縫30針

▲女子成功擊退老虎。(合成圖/達志影像&翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北阿坎德邦一名45歲女子在森林遭老虎攻擊,老虎緊咬著她的頭把人拖進森林深處,左肩也被鋒利爪子抓著,她眼見自己即將變老虎大餐決定奮力一搏,用手上鐮刀拚死反擊,最後成功讓老虎鬆口獲救送醫。

事件發生在庫馬盎區(Kumaon)哈德瓦尼鎮(Haldwani)附近地區,女子莉拉(Leela Latwal)工作時,突然被一頭老虎咬住拖走,她表示,「割草時我感覺到有野生動物靠近,一轉身就被老虎緊緊咬住我的頭,面對死亡時,腦中唯一的念頭只有我一定要全力反擊」。

莉拉用手上鐮刀拚命敲打老虎的頭,並且大聲尖叫求救,過了一會老虎終於鬆口,但卻沒有離開,「老虎可能以為我晚點會失去知覺,所以在旁等待時機再把我拖走,所以我站了起來,手中拿著石頭和鐮刀對峙」,此時附近民眾聽到求救聲趕到,讓她被送到醫院。

莉拉送醫後發現頭部與肩膀都受重傷,頭被縫了30針,肩膀則至少縫了10針。林業負責人表示,由於莉拉是違法進入該地區割草,所以他們不願意支付任何賠償費用,只願意幫忙支付醫療費。



Video: 45-year-old Leela Latwal forced tiger to run away after striking the feline with her sickle repeatedly. She got 30 stitches in her head and at least 10 on shoulder. Incident occurred at #Haldwani in #Uttarakhand #TigerAttack pic.twitter.com/7oZITab54D