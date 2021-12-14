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布林肯籲中國停止印太地區「激進行動」　重申台海和平穩定

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促中國停止在印太地區的激進行動。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

經歷川普時代的動盪與不可預測性之後，拜登政府試圖重新確立美國在亞洲的影響力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日敦促中國，停止在印太採取「激進行動」，並重申華府希望確保台海和平與穩定。《衛報》指出，美國目前正在尋求鞏固對抗北京的聯盟關係。

正訪問印太地區的布林肯14日在印尼發表的演說中提到美國的印太策略。他指出，華府將與盟友和夥伴合作，捍衛具規範基礎的秩序，各國應該有權利「選擇自己的道路」，「這就是為何從東北亞到東南亞，從湄公河到太平洋島國，都對北京的激進舉動感到如此擔憂。」

布林肯譴責中國，「聲稱公海屬於自己所有、透過補助國營企業來扭曲公開市場，只要不同意其政策的國家，就拒絕出口或撤銷合約；印太地區的各國都希望改變這種行為，我們也是。」他強調，美國政府決心確保南海的航行自由。

布林肯提到，北京在南海的激進行動威脅到每年價值逾3兆美元（約新台幣83.4兆）的商業活動，這並不是一場以美國或中國為大的地區競爭，「印太地區是自己的區域。」此外，布林肯也表示，美國政府希望確保台灣海峽的和平與穩定。在自治、民主的台灣問題上，美中關係加劇緊張，布林肯此行試圖凸顯東南亞對美國外交政策日益重要，離開印尼後，他預計還將前往馬來西亞與泰國。

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