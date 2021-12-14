20歲代課女老師和男學生睡4次　「無套壞壞片」被學校足球隊瘋傳

Substitute teacher arrested after Snapchat video allegedly shows her having sex with student https://t.co/It9t0U5GUU pic.twitter.com/I8CX2phLlG — New York Post (@nypost) December 14, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國佛州20歲女老師戴維斯(Ayanna Davis)被控與16歲男學生發生性關係，還拍下性愛片被足球隊學生在群組瘋傳，她落網坦承，一共與男學生發生過4次性關係，2次在學生家與2次在她家，且4次發生關係時都沒有採取任何保護措施。

在萊克蘭(Lakeland)高中擔任英文代課老師的戴維斯，因為和學生的性愛影片在Snapchat上被瘋傳，引發警方注意於3日被逮捕。波爾克郡(Polk County)警方表示，受害男學生約16歲左右或更年輕，戴維斯落網後坦承2人是在兩情相悅的情況下發生性關係。

戴維斯因為和未成年者發生性關係，被控4項性侵罪與1項利用職權對學生犯罪罪。警長賈德(Grady Judd)表示，「這很明顯是性犯罪，她身為教師對受害者具有影響力，卻利用這一點來獲取她扭曲的歡愉」。戴維斯11日出庭後，預計於明年1月10日再次開庭受審，身為代課老師的她目前已被當局下令，未來終身不得在波爾克郡任何學校工作。

▼女老師目前已被限制終身不得在學校工作。（圖／示意圖／達志影像）