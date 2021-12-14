教訓出軌嫩妻！他「征服岳母」床上激戰　爽吃親子丼卻後悔了

▲一名男網友自曝自己在妻子出軌後搞上岳母。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

一位網友最近在Reddit網站詢問網友「做過最後悔的事」，沒想到竟引發眾人熱議，釣出了許多勁爆的留言。其中最驚人的回應來自一名男網友，他聲稱自己在得知妻子出軌後，居然開始和岳母發展出一段不倫戀，甚至還將岳母勾引上床。

據《每日星報》報導，這名網友在Reddit提問「大家做過最後悔的事是什麼」之後，瞬間就掀起熱議，不少網友紛紛在帖文下方曝光自己曾做過的荒唐事。一名男網友驚爆，自己在得知妻子出軌後，居然開始和岳母發展出一段不倫戀，甚至還將岳母勾引上床。

事實上，這名男網友並不是首位在網上自爆曾與岳母有染的人，《太陽報》之前曾報導，一名工程師的太太因為丈夫常年在杜拜出差，耐不住芳心寂寞後出軌了。53歲的岳母在知道女兒的行徑後，直接飛到杜拜和女婿見面，大義滅親地戳穿了女兒。

工程師女婿得知自己被戴綠帽後放聲痛哭，岳母也連忙給予安慰，沒想到女婿這時竟發現，他深深地被妻子的母親吸引了，於是2人迅速墜入愛河，經常在杜拜幽會，甚至還發生了性行為。不過這名工程師也承認，與岳母搞在一起後，他一直對妻子深感愧疚，也不知道該如何向妻子坦白他與岳母的不倫戀。

其他網友也留言指出，自己有一次和女朋友在泡澡時發生了關係，這時女友的媽媽衝了進來，而他則當著媽媽的面內射了女友。另一個網友則羞愧表示，他過去曾聽從哥哥的建議，為了增大陰莖，居然用「熱冰」（hot ice，醋酸鈉顆粒與過飽和醋酸鈉溶液結合後迅速結晶的現象）擦拭自己的生殖器，「這當然不是一個好主意。」

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