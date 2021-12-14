19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

▲英國男子19歲買了一張彩券就一夜致富。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

中樂透一夜致富，是許多人求之不得的夢想，但英國有一名名叫卡羅爾（Michael Carroll）的男子，當年在19歲中了折合台幣3.7億頭獎後，每天過著吃喝嫖賭，酒池肉林的糜爛生活，還聲稱和4,000名女子發生關係，最後不但老婆、女兒離他遠去，3.7億的頭獎彩金，短短10年他就花得一毛不剩，整個人又被打回貧窮的原型。但日前有消息指出，在重回貧窮世界的卡羅爾，與妻子重修舊好，二人已經再婚，他也痛改前非，現在低調的認真工作。

▲ 卡羅只花1英鎊就中頭獎。（圖／翻攝自YouTube）

據《每日郵報》報導，現年38歲的卡羅爾，當年他在諾福克郡當清潔工時，只花英鎊1元（折合新台幣約38元）就中合台幣約3.7億的頭獎；他並在2003年與妻子艾特肯（Sandra Aitken）結婚，育有一女。不過中了頭獎的他，把這些天外飛來的財富，全都花在花天酒地，買毒與吃喝嫖賭上，並聲稱曾和4,000名女子發生關係，生活過得極度糜爛。

最後他的妻女受不了，老婆在2008年與他離婚。而恢單後的卡羅爾，依舊繼續奢侈度日，還屢屢因為脫序行為，上了法庭多次，最後還因違反毒癮治療命令、鬥毆等罪名，不只一次被關進監牢。後來卡羅爾在2013年宣告破產，整個人從天堂掉回人間，戲劇性的重回過去的貧窮苦日子，陸續到過餅乾工廠與煤礦場當礦工。

就在卡羅爾被「打回原形」的時候，日前英國媒體最新消息指出，卡羅爾與前妻已經低調再婚，在貝爾法斯特過著平靜的生活。有知情人士並透露，「麥可爾現在冷靜很多，過得很好，也很認真工作。他和妻子已經重修舊好，一切都很順利」，而他的人生如此峰迴路轉，也成為英國媒體討論的話題。

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