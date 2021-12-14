香港千金赴韓整形慘死！「口鼻噴血」抽搐一小時　檢方起訴執刀醫

▲羅貝兒與老公的結婚照片。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

香港知名服飾品牌堡獅龍（Bossini）創辦人、已故紡織大亨羅定邦的孫女羅貝兒（Bonnie Evita Law），去年1月底曾以醫療觀光名義前往南韓首爾市江南的一間高級整型診所接受抽脂、豐胸手術，豈料丙泊酚引發不良反應，導致其出現劇烈疼痛，血氧飽和度暴跌，口、鼻噴出鮮血，送醫1小時內心跳停止死亡。如今，南韓檢方決定起訴執刀醫師。

根據韓媒《News1》，南韓檢方今（14）日指出，首爾中央地方檢察廳刑事2部（部長檢察官為朴賢哲）依涉嫌業務過失致死、違反醫療法、違反醫療海外進出法等罪嫌起訴執刀醫師A某，同時以涉嫌偽造私人文書、行使偽造私人文書、違反醫療海外進出法等起訴該醫院諮詢室長B某。

報導指出，羅貝兒2020年1月21、28日前往首爾江南該間高檔的整型醫院先後接受顏面皺紋除去手術與抽脂、豐胸等手術，結果過程中因醫師手術時出現過失，導致其血氧濃度下降，儘管送往恩平聖母醫院緊急治療，卻還是在1小時後心跳停止死亡，死者家屬氣憤向江南警察署遞狀提告，並由首爾警察廳廣域搜查隊醫療偵查組接手事件調查。

南韓警方確認，執刀醫師A某在手術時的確出現業務上的過失，且在引導外籍患者、徵求手術同意、注射丙泊酚等過程等皆出現違法瑕疵，因此將A某、B某的起訴意見書送交檢方。

檢方認為，A某在業務上的疏失確實造成被害人羅貝兒死亡，因此適用涉嫌業務過失致死罪，且A某在手術時未仔細監測被害人的呼吸狀態，也未完善施行緊急搶救等措施。

另外，檢方認為A某與B某透過未經政府合法登記的非法仲介聯繫被害人，而B某甚至偽造被害人簽署的手術確認同意書。

檢方以警方調查的內容為基礎，分析所有手術相關過程的監視器影像。