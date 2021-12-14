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印尼7.3強震瞬間畫面曝！民宅驚悚搖晃16秒　大人抱小孩驚恐竄逃

▲ 印尼地震畫面。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 印尼地震畫面。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東部14日上午發生規模7.3的極淺地震，目前尚無傳出人員傷亡或財產損失，但當地居民上傳的影片顯示，地震襲來的瞬間房屋劇烈搖晃，民眾在街上奔逃，可見強震威力之大。

推特上一段民宅內部的影片可見，鏡頭不斷上下搖晃，且越搖越大，至少持續16秒，畫面中的居民發出驚恐尖叫，最後鏡頭更是直接翻倒。

也有民眾拍下街道上的狀況，只見二名婦女互相攙扶，還有孩童在路上奔跑。一名西裝筆挺的男子從室內走到戶外查看狀況，疑似是工作中感受到搖晃。另一段影片中，街上滿是逃命的人潮與車潮，有大人抱著小孩，頭也不回地向前奔跑。

弗洛勒斯島最大城毛美里（Maumere）居民弗洛里安努斯（Agustinus Florianus）向《路透社》表示，「每個人都跑到街上。」東弗洛勒斯災害管理機構負責人貝坦（Alfons Hada Betan）說明，搖晃持續幾分鐘，居民紛紛逃出家門，目前未接獲損失報告。社群媒體上的網友表示，南蘇拉威西省首府錫江也明顯感受到搖晃。

根據美國地質調查局（USGS），這起地震震央位於毛美里以北112公里處外海，深度僅18.4公里，第一時間測得規模為7.6，現下修至7.3。印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）則測得規模7.4，一度發布海嘯警報，現已解除。

►快訊／規模7.3強震猛襲印尼外海　當局發布海嘯警報

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