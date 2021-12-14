　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5年漫長法律戰　美國體操隊狼醫案和解金約107億

▲▼美國體操代表隊前隊醫納沙性侵多名女子遭重判，受害者們將獲3.8億美元賠償。圖為美國體操天后拜爾絲（左1）9月出庭作證時，另一名女運動員芮斯曼（右2）緊握著她的手。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操天后拜爾絲（左1）9月出庭作證時，另一名女運動員芮斯曼（右2）緊握著她的手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國體操代表隊前隊醫納沙犯下一連串性侵案遭判重刑後，律師團今天說，受害者與美國體操聯盟、美國奧會及保險公司達成和解，將獲3.8億美元（約新台幣106.7億元）賠償。

印第安納波利斯（Indianapolis）聯邦破產法院開庭，批准這項和解協議。提出索賠的女運動員包括美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）和馬羅尼（McKayla Maroney）等體操奧運金牌得主。

法新社報導，納沙（Larry Nassar）擔任美國體操聯盟（USAG）和密西根州立大學（MSU）運動醫學醫生期間，頻頻對年輕女孩伸出狼爪，震驚美國體壇。這是歷來數一數二大的性侵案和解協議，為這場歷時5年的法律戰畫下句點。

數百名女性指控納沙在他20多年的職業生涯中，以協助治療為名性侵和猥褻她們。

▲▼美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

納沙2017年底和2018年初承認多項性侵指控，光是其中一起訴訟案便遭法院判處40至175年徒刑，現年58歲的他目前正在獄中服刑。

密西根州立大學2018年同意支付5億美元，與性侵案受害者和解後，今天達成的這項協議意味賠償金額累計來到8.8億美元。

代表180多名受害女性的律師曼里（John Manly）在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為倖存者的勇氣和堅韌。」

「這些勇敢的女性在無數媒體訪問中，公開談論自己過往的遭遇，不讓更多孩子為了追求夢想，被迫遭受身體、情感或性虐待。」

2016年率先公開納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德（Rachael Denhollander），也樂見今天這項和解協議。

她在推特寫道：「這個章節終於落幕，現在最艱苦的改革及重建工作可以開始了。事件是否彰顯正義，帶來改變，取決於接下來的發展。」

4度摘下奧運金牌的拜爾絲說：「我們持續受到折磨，是因為美國聯邦調查局（FBI）、美國體操聯盟或美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）裡的所有人，都沒有採取必要措施保護我們。」

馬羅尼聆訊時說，她2015年在與FBI探員長達3小時的電話訪談中，控訴納沙的惡行，最終卻被「大事化小，小事化無」。

曼里今天表示，律師團會繼續努力，追究FBI、美國體操聯盟與美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會官員的責任。

他說：「我們將繼續為數以百計因為他們妨礙司法公正而直接受到干擾的小女孩和年輕女性伸張正義。」

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
理科太太掰了5年婚姻！　曝與前夫「最大希望」
快訊／台74線清潔車翻覆！　雙向車道嚴重擁塞
畫面曝！騎士閃車「噴撞電桿」亡　她送完小孩才報案
快訊／理科太太、先生正式離婚！微笑步出法院
包3600新郎不爽！　婚禮紅包「神解法曝光」
爆「綠茶婊女星」釣出賴薇如　王思佳回應了
短裙妹騎車「丁字褲全看光」！　網眼熟喊：藍色小丁續集
四大公投周六登場　過關門檻出爐！
小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！　結局大反轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼7.3強震瞬間畫面曝光！建築物解體崩落　大人抱小孩驚恐竄逃

教訓出軌嫩妻！他「征服岳母」床上激戰　爽吃親子丼卻後悔了

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

叫錯2非裔學生名字！　美大學教授慘被解僱

南韓重症、死亡再創新高！「防疫護照」首日系統失靈　今添5567例

美軍空襲「炸錯人」害死阿富汗10平民　五角大廈：不懲處任何人

歐美力抗Omicron！加州恢復室內強制戴口罩　挪威宣布局部封鎖

5年漫長法律戰　美國體操隊狼醫案和解金約107億

沒比較聰明！400名科學家、外科醫做智力測驗　真實結果曝光

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

印尼7.3強震瞬間畫面曝光！建築物解體崩落　大人抱小孩驚恐竄逃

教訓出軌嫩妻！他「征服岳母」床上激戰　爽吃親子丼卻後悔了

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

叫錯2非裔學生名字！　美大學教授慘被解僱

南韓重症、死亡再創新高！「防疫護照」首日系統失靈　今添5567例

美軍空襲「炸錯人」害死阿富汗10平民　五角大廈：不懲處任何人

歐美力抗Omicron！加州恢復室內強制戴口罩　挪威宣布局部封鎖

5年漫長法律戰　美國體操隊狼醫案和解金約107億

沒比較聰明！400名科學家、外科醫做智力測驗　真實結果曝光

醫稱2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！李秉穎：絕對不會完全無效

法國奧運2金泳將強姦教練的13歲女兒　恐面臨20年監禁

四海幫副幫主母親告別式　上千黑衣人致意！警防滋事逮2通緝犯

台股跌破月線支撐！台積電失守600元　指數跌168點收17599

印尼7.3強震瞬間畫面曝光！建築物解體崩落　大人抱小孩驚恐竄逃

邵庭參加告別式「1身分險踩雷」！　驚列3禁忌：差點對別人失禮了

LIVE／春節檢疫「7+7」首批人今返台　陳時中最新說明

快訊／台74線22.9公里清潔車翻覆　撞倒路燈雙向壅塞

疫情影響純按摩生意不佳　白皙豪乳深V女改行半套性服務生意超好

信用卡「簽名欄空白」遭盜刷不用自己吞！　銀行業者：先報警

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

人妻做愛按到直播　46人觀戰「老爸也在看」

吊繩突然斷裂　新人從3.6m高墜地

即／印尼外海發生規模7.6強震！

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油倉庫」

男童剃頭慘被「分紅海」　失手悲劇網笑翻

空姐染疫截肢保命　只因忘打疫苗

2母獅埋伏草叢　戰術配合3秒內擊落疣豬

專家示警：下個兇猛毒株將現蹤「澳洲家門口」

巨乳無法聚人心！網美半裸換空姐制服觸怒他

叫不醒！獨裁者奧蒂嘉的總統甜夢

2獅子逃出新加坡機場貨櫃　制伏後不知送去哪國

直接在學校宿舍　女師吞吐男學生慘了

更多熱門

相關新聞

民主峰會切畫面　唐鳳：技術問題

民主峰會切畫面　唐鳳：技術問題

根據路透社12日的一篇報導，我國數位政委唐鳳上週參加由拜登政府所舉行的「民主峰會」（Summit for Democracy），在講到一張投影片以不同顏色標示台灣和中國時，影像訊號一度被中斷只剩下聲音，讓外界產生居然在「民主」峰會被美國言論審查，覺得格外諷刺的質疑。​

美軍來真的！27空軍拒打疫苗被解職

美軍來真的！27空軍拒打疫苗被解職

狼男連續性侵19歲少女3次　事後再「揪3好友同樂」

狼男連續性侵19歲少女3次　事後再「揪3好友同樂」

塔利班重掌阿富汗　難民潮撼全球

塔利班重掌阿富汗　難民潮撼全球

快遞員心情差　7天扔掉111萬元包裹

快遞員心情差　7天扔掉111萬元包裹

關鍵字：

美國體操Simone BilesLarry Nassar性侵

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面