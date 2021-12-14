美軍空襲「炸錯人」害死阿富汗10平民　五角大廈：不懲處任何人

▲喀布爾機場遭恐怖攻擊3天後，美軍空襲喀布爾住宅區，卻誤殺10位平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美軍8月29日針對伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）發動無人機空襲，卻追蹤錯誤目標，造成10位阿富汗平民死亡，其中包括7名兒童。五角大廈13日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令全面審查後，發現沒有違反法律，因此決定不懲處任何涉案人員。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）談及此案時表示，奧斯汀要求美國特種作戰司令部（USSOCOM）改善國防部政策程序，但未提及個人究責或懲處。他被問及，為何部長沒有進行更嚴厲的究責時回應，「在這個特殊案例中，沒有足夠理由證明個人責任，但這不代表國防部對高標準行動及領導力視而不見。」

▲死者包括人道工作者艾哈麥迪（Zamarai Ahmadi）及7名孩童等人。（圖／翻攝自推特／@andreasharsono）



空襲3天前，「伊斯蘭國呼羅珊省」在喀布爾國際機場發動自殺炸彈攻擊，導致13名美軍及更多阿富汗平民死亡；由於撤離大限將近，加上面臨第二次攻擊威脅，才讓軍方決定空襲。但是，此舉不僅沒有解決伊斯蘭國的威脅，反而奪走無辜性命，包括人道救援組織「國際營養與教育」（NEI）的工作人員艾哈麥迪（Zamarai Ahmadi）及其家人。

CNN寫道，各媒體針對官方說法提出嚴重質疑後，美軍才在2周後承認這是「執行失誤」造成的「悲劇性錯誤」。美國中央司令部麥肯錫上將（Gen. Frank McKenzie）表示，美軍當時正在蒐集危險活動證據，卻追蹤到錯誤的車輛長達數小時。

儘管如此，美國空軍中將賽義德（Sami Dia Said）11月就曾表示，涉案軍官根據掌握情報，深信那是針對美軍、迫在眉睫的威脅，「這是一個令人遺憾的錯誤，也是無心之過，我理解後果嚴重性，但這不是犯罪行為，也不是隨意造成的行為疏忽。」他被問及究責時回應，「我沒有排除究責的可能性，但這是指揮官的職責。」

NEI主席權史蒂芬（Steven Kwon）抨擊國防部的決定，「太令人震驚了。我們的軍隊怎能錯誤奪走10名阿富汗人的寶貴性命，卻不追究任何人的責任？五角大廈開脫責任時，發出一個危險且誤導性的訊息，也就是其行為在某種程度上是合理的。