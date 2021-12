吊繩突然斷裂！婚禮鞦韆變風火輪亂竄　新人從3.6公尺高重摔墜地

▲吊繩突然斷裂,導致新人墜地。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一場盛大婚禮近來發生恐怖意外,一對新人搭乘一座被煙火環繞的巨大鞦韆升空時,升到一半鞦韆吊繩突然斷裂,導致新人當場從3.6公尺高處墜地,驚險場面嚇壞在場親友,影片在網路上瘋傳。

影片中可看到,一對新人在婚禮會場以戲劇性方式登場,巨大的圓形鞦韆旁邊環繞著煙火,看起來宛如風火輪一般十分酷炫,沒想到全場氣氛正熱烈時,吊著鞦韆的安全繩突然斷裂,導致鞦韆當場爆衝、新人墜地,一旁的舞者則嚇到四處逃跑。

當地媒體報導,事件11日發生在賴普爾市(Raipur),幸好這對新人只是受到輕傷,婚禮在事發30分鐘後繼續進行。負責策畫婚禮的活動公司工作人員目前已為事件道歉。

During a wedding function in Raipur, the bride and the groom were on a swing suddenly, the harness snaps and the couple take a tumble both of them are safe with minor injuries @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/ABHa2AMDtK