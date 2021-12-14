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北韓21歲正妹「堵飯店」色誘男軍官　他不顧任務爽開房遭下藥洗劫

▲▼北韓女生,北韓女人,北韓女。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分應召女會直接在旅館門口拉客。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓的鐵路系統由於經常停電，導致列車延遲或取消，因此也衍生出車站旁旅館林立的景象。乘客如果遇到列車大幅延遲，便會到此休息或過夜。然而這樣短期的住宿地點卻也成為另類的買春、賣春溫床。日前有就一名北韓軍官在這類的旅館內買春，怎知反而卻被下藥洗劫。

根據《Daily NK日本》報導，北韓國營的住宿場所非常有限，通常若非因公務出差的人是很難入住的，因此也導致這類「站前旅館」越來越多，有許多女性就會直接站在旅館門口拉客，成為賣淫的新天堂。

一名30多歲的人民軍將校11月30日為了執行任務，前往咸鏡北道清津，然而原本搭乘的列車卻延遲到隔日下午才會發車，為了不在寒冬中露宿街頭，因此他便打算在站前旅館住一個晚上。怎知當他到旅館門口時，便遇到一名21歲的年輕正妹拉客，被美貌吸引的他立即便把小姐帶進旅館內開房。

▲▼北韓軍隊爆發霸凌，導致士兵脫營前往中國。圖為金正恩2019年視察空軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲該名男軍官在執行任務期間買春，甚至導致重要文件遭到破壞，恐面臨重刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

該間旅館的工作人員隔日上午以為這名軍官已經退房，因此便直接進入房內，沒想到就看到軍官倒臥在房間的地板上，而他身上的軍服、軍靴等軍隊配發的所有物品以及私人物品，全都消失不見。旅館研判是偷竊事件，因此立刻將此案通報安全局（警方）。

咸鏡北道安全局在接獲通報的8小時後就將女嫌逮捕到案，而經過審訊與調查，該名女性直接坦承犯行。這名21歲的蛇蠍美女表示，自己和某賣淫集團老大合作，當天先是偷偷在軍官的飲料內動手腳，加入高強度的安眠藥，趁著對方失去意識後，隨即把財物洗劫一空。

包含軍服與軍靴在內的軍用品已經被轉售到中古市場，為了隱滅證據，軍官的身分證以及各式文件，則是直接燒毀。然而問題是，這些被焚燒的文件內容極為機密，影響範圍非常大，目前仍然無法得知文件確切的內容。該名軍官清醒後，已經暫時遭到拘留問話，由於涉及在執行軍事任務中買春，因此恐怕難逃嚴重刑罰。而女嫌與賣淫集團的老大也將面臨極刑。

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