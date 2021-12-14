塔利班回來了！難民肉身「硬攀飛機」輾斃摔死　絕望出逃震撼全球

▲塔利班8月重掌阿富汗政權，震驚全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國最後一架撤離班機8月30日飛離喀布爾（Kabul），結束長達20年的阿富汗戰爭。伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）11天內火速擊潰政府軍，創立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，重返政權；儘管承諾尊重人權、溫和統治，卻仍屢傳恐怖暴行，居民絕望出逃的畫面震撼全球。此外，美國倉促的撤退行動也飽受抨擊，影響盟友觀感及國際地位。

塔利班火速橫掃全境

美軍與北約（NATO）部隊5月正式展開撤退行動，軍方及外交人員陸續搭機返國，準備趕在8月31日大限之前離境。未料，塔利班也開始大舉攻城掠地，以壓境之姿擊潰各地政府軍，他們8月初開始猛攻都會區，同月15日攻破首都，迫使政府「和平轉移權力」，僅花費11天就讓喀布爾淪陷。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）得知塔利班兵臨城下，旋即攜帶高達1.69億美元（約新台幣47億元）現金，倉皇搭機棄國逃亡，從塔吉克過境前往阿曼，最後被阿拉伯聯合大公國「基於人道理由」接待。雖然他否認「捲款逃跑」，堅稱是為了避免流血衝突才離開阿富汗，卻仍為此飽受批評，並於9月向全國人民道歉。

與此同時，副總統沙雷（Amrullah Saleh）帶領政府軍，駐紮喀布爾北方130公里的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），這裡也是全國34省中唯一尚未陷落的據點。他們誓言奪回國家，「戰到剩下最後一滴血」，最後仍於9月初遭攻破，沙雷也前往中亞國家塔吉克。

美軍撤離驚駭悲劇

塔利班攻入喀布爾後，引發逃亡潮，成千上萬人塞爆喀布爾機場，湧入停機坪。許多人試圖擠上美軍運輸機，不惜肉身阻擋而遭機輪輾斃，甚至徒手攀附起落架上，最後不幸墜地慘死；更多民眾聚集在機場大門外，發生大規模推擠踩踏，不時爆出槍響，還遭伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）攻擊，混亂局勢不僅影響撤退進度，也造成大量傷亡。

許多阿富汗父母滯留機場大門外，不知自己是否能夠撤離，但為了讓孩子成功出逃，仍冒險把嬰兒抱過鐵絲網、遞給美軍，一幕幕畫面讓全球民眾心碎。

塔利班承諾溫和統治卻屢傳暴行

塔利班1996年至2001年掌權期間，引入嚴格解釋的伊斯蘭教法，實施殘暴統治，公開處刑犯法者。例如，強制要求男性蓄鬍、禁止觀看西方影劇或聆聽流行音樂，盜竊者砍斷手腳，通姦男女被當眾擲石頭致死等等。

女性處境尤其險峻，她們被禁止上學、工作或從事大部分公共活動，若想踏出家門，必須穿著「從頭到腳」被布料覆蓋、只露出一雙眼睛的罩袍（burqa），並由一名男性親屬陪同。

儘管塔利班承諾改變過去的高壓統治，尊重人權、特赦前政府人士，也保證阿富汗公民的「財產、榮譽及生命」不受威脅，卻不足以緩解各界擔憂。自從他們捲土重來，聖戰士屢傳暴行，包括蹂躪遺體、暴力鎮壓示威者、公開羞辱或殺害「違法者」，清算曾協助美軍、西方國家甚至前甘尼政府的人士，多名人權倡議者慘遭殺害。

此外，塔利班政府也關閉政府婦女事務部，轉而成立勸善懲惡部，後者就是實質上的「宗教警察」。許多公私機構的女性職員都遭資遣，女學生至今仍無法返回校園；甚至有傳言指出，部分地區村長被要求編制12歲以上女孩名單，強迫少女與聖戰士結婚。



▲塔利班政權面臨內憂外患。（圖／達志影像／美聯社）



塔利班政權內憂外患

阿富汗是全球最貧窮的國家之一，政府長年貪腐，府庫財源早已枯竭。塔利班掌權後，阿富汗央行在美國近95美元（約新台幣2647億元）資產被凍結，影響政府薪資給付、水電及通訊等基礎設施運作；許多國家及國際人道救援組織不願伸出援手，以免合法化塔利班的統治地位。

如今，阿富汗經濟逼近崩潰，物價飆漲，銀行資金耗盡，勞工拿不到薪資，在嚴冬之際，越來越多貧窮家庭被迫將女兒賣入童婚市場。與此同時，乾旱、疫情以及人民的不信任感，更加劇塔利班執政危機。

此外，同屬伊斯蘭遜尼派激進組織、教義路線迥異的伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）也正伺機而動，他們形容塔利班是「叛教者」，趁著西方駐軍撤離之際，對喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊，釀成100多人死亡，接下來也在該國各地犯下多起清真寺爆炸案。

美國飽受爭議與批評

911恐怖攻擊事件後，美國對庇護蓋達組織（Al-Qaeda）的阿富汗發動反恐戰爭，直至2020年2月達成和平協議。20年戰爭期間，各國死傷人數難以估計，上百萬平民流離失所；而美國投入超過2.5兆美元（約新台幣72兆），最後卻倉促撤退收場，甚至未能阻止喀布爾發生的悲劇，引發各界抨擊。

其中，阿富汗政府軍頻頻不戰而降，讓塔利班輕鬆接受美軍武器，迅速潰敗令人吃驚。而原因除了政府貪腐、軍紀渙散以外，美軍及北約協助建軍之際，缺乏完整規劃，恐怕也難以推託責任。

美國遭抨擊背叛盟友、讓阿富汗重返恐怖份子懷抱後，總統拜登甚至被要求下台，但他堅持撤軍決定，「經過20年，我痛苦地學習到，沒有一個時機點是撤離美軍的好時機，這就是我們還在那裡的原因。我還要送多少美國兒女到阿富汗，替阿富汗人打內戰？而且連阿富汗部隊都不想打了！還要多少美國人的生命才值得？」

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