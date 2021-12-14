人妻做愛按到直播　銷魂淫叫完整流出！46人觀戰「老爸也在看」

▲ 人妻做愛按到直播。（圖／翻攝自TikTok／@rroberson16）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西西比州一名女子和老公育有一子，經常在網路上分享一家人的生活點滴，日前一段影片意外爆紅，原來她曾在做愛時不小心按下臉書上的直播按鈕，翻雲覆雨到一半才發現，竟有多達數十人在觀看夫妻倆的18禁動作片，甚至包括她的父親，令她十分崩潰。

《紐約郵報》報導，這名女子11日在TikTok分享這段糗事，「突然想起去年有一次我在啪啪啪的時候，不小心在臉書上直播，有46個人看到，包括我爸爸。我哭了整整一個星期，以為我的人生完蛋了，但我老公覺得這很搞笑。」

女子說明，那天老公突然壓倒她時，她正在滑臉書，接著二人便開始一陣激戰，「我放下手機，沒有上鎖，然後無意間就按下按鈕開始直播了。我閨蜜為了讓直播中斷，一直打電話給我」，但她和老公當時打得火熱，根本沒注意到有人打電話來。

值得慶幸的是，畫面中並沒有播出任何肉色場面，不過依然可以清楚聽見這對夫妻激情的呻吟和喘息。女子崩潰地表示，她的父親竟也一度點進來觀看直播，「他說當他意識到發生什麼事後，他就退出直播了，而且表現得像是什麼事都沒發生一樣」，只有調侃他們一次。

女子這段經歷在TikTok上吸引逾17.7萬次觀看，掀起廣大討論，網友紛紛留言表示，「如果是我會退出所有社群媒體，改名然後搬走」、「還好啦，情況本來還可能更糟的」、「我閨蜜是在幫她老公口交的時候不小心開直播，在那之後我們從未提起這件事」。

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