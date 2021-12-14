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海地前總統遇刺原因曝！　《紐時》：他握有販毒政商大老名單

▲海地前總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

海地前總統摩依士7月遇刺身亡，惟幕後主使尚未揭曉。紐約時報今天報導，摩依士生前曾擬定一份參與販毒和軍火走私的政商大老名單。部分官員相信，這就是他遭到殺害的原因。

紐時援引起草上述名單的4名海地高階顧問和官員說法報導，摩依士（Jovenel Moise）被暗殺之前的數個月內，一直在制定一份涉及海地毒品交易的重要政客和商人名單，打算要將檔案交給美國政府。

消息人士表示，摩依士曾下令他們不要放過任何人，甚至包括曾經協助他登上總統大位的權力掮客。這是摩依士對付販毒嫌犯的多項舉措之一，也可以解釋暗殺的動機。

今年7月7日晚間，多名槍手闖入摩依士宅邸，並在臥室內將他殺害。他的妻子瑪婷（Martine Moise）中彈受傷後，躺在地上的血泊中，假裝自己已死。事後瑪婷描述槍手留下來搜查房間，並在丈夫的檔案中匆匆翻找，最後槍手說，「不是它、不是它，就是它了」（No es eso, no es eso -- eso es），顯示他們已找到他們要找的東西。

調查人員抵達犯罪現場後，也發現摩依士宅邸內的辦公室遭徹底翻搜，文件散落滿地。

據3位了解調查狀況的海地高階官員表示，部分被捕槍手在審訊過程中坦承，他們的優先要務就是取得摩依士一直在編纂的名單，名單上包括涉嫌販毒者的名字。

事實上，摩依士曾與權勢熏天的政商大老發生一系列衝突，這份文件只是其中的一部分。摩依士的助理也說，總統與他們之中的數個人相識多年，因此他們覺得自己遭到背叛。

▲▼海地總統遭刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩依士遭多名槍手殺害。（圖／達志影像／美聯社）

在摩依士去世前的數個月裡，他還採取多項措施，大力整頓國內海關部門。他將一個長年被當作走私管道的海港國有化、摧毀毒販使用的簡易機場，還調查利潤豐厚的鰻魚貿易，最近相關貿易被確認是洗錢管道。

先前，紐約時報曾前往海地的8個省份，採訪超過70名人士，會見政治人物、摩依士兒時友人、警察、漁民和毒品交易參與者，以了解摩依士生前7個月發生的事情。許多受訪者現在也很擔心自己的生命安全將受威脅。

兩名負責起草名單的官員指出，名單內的一個核心人物叫聖雷米（Charles Saint-Rémy），別名為奇科（Kiko）。美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）長期以來一直懷疑這名海地商人涉嫌販毒，此外他也是海地前總統馬德立（Michel Martelly）的妻舅。

海地官員稱，正考慮再度競選總統的馬德立和聖雷米在摩依士政府中擁有巨大影響力，從誰可獲得政府合約，到任命部長人選等，他們都有發言權。但據摩依士的助理，摩依士生前曾覺得，他們和其他寡頭權貴已侵犯到他身為總統的職權。

紐時報導，美國官員表示，他們正仔細檢視摩依士破壞毒品交易和挑戰權貴家族的行動，並將這視為暗殺動機。

美國官員也證實，早在調查初期，聖雷米就是嫌犯之一，但摩依士威脅到的對象包括許多經濟菁英人士，其中一些人也有深厚的犯罪淵源。

 

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