歐美力抗Omicron！加州恢復室內強制戴口罩　挪威宣布局部封鎖

▲ 美國多地重新收緊防疫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐美新冠疫情再起，為防新變種病毒Omicron導致大爆發，各國紛紛加強防疫。美國加州11月以來感染率急遽上升，15日將恢復室內強制佩戴口罩的規定。北歐國家挪威也將進一步收緊防疫，以因應Omicron造成的感染潮。

美國加州感染率自感恩節以來已經上升47%，每10萬人中就有超過14人確診，疫苗接種率較低的地區出現確診潮，醫療系統面臨龐大壓力。眼看Omicron病毒來襲，加州政府高級官員13日表示，隨著確診數增加，將強制要求所有民眾出入該州室內公共場所時佩戴口罩。這項命令將於15日生效，實施一個月。

除口罩令以外，加州也要求未接種疫苗者，若欲參加1000人以上音樂節、職業球賽等大型活動，必須先接受病毒篩檢。欲進入相關場所的民眾必須出示疫苗接種證明、一天內抗原快篩結果或二天內PCR陰性證明的其中一項。政府也建議，旅客抵達加州後應在3至5天內接受檢測。

《路透社》統計顯示，美國新冠死亡數12日突破80萬。受到冬季假期及冷天氣影響，民眾待在室內的時間增加，加上高傳染性Omicron病毒來襲，美國恐怕迎來新一波確診激增。

▲ 歐洲疫情復燃，部分國家重新封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

為防Omicron病例激增，北歐國家挪威13日宣布實施局部封鎖，並加快疫苗接種。這是挪威政府近二周內第四次收緊防疫，將禁止酒吧及餐廳提供酒精飲料，關閉健身房及游泳池，並對學校實施更嚴格的規定，預計14日至15日晚間生效，持續4周。

首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）在記者會上說明，「Omicron顯然改變規則，這就是為什麼我們需要快速行動，必須再次行動。對許多人來說，這感覺就像封鎖，即便不是對整個社會，也影響他們的生活和生計。」

挪威確診數及住院人數近來都創下疫情以來新高，Omicron擴散是原因之一。這支病毒料將在未來幾天內成為挪威主要毒株，挪威公共衛生研究所指出，若不採取有效措施，擁有540萬人口的挪威1月起單日確診數將達到9萬至30萬。

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