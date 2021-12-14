英政府警告Omicron「48小時內」成主要毒株　單日恐飆20萬例

記者吳美依／綜合外電報導

英國13日證實首起Omicron死亡病例，如今每2、3天新增確診數就翻倍成長。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）13日表示，該國正在面臨Omicron引發的新一波感染浪潮，未來每日新增確診數甚至可能達到20萬，「我們預期，它將在未來48小時成為首都的主要毒株。」

▲倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

綜合CNN、《路透社》報導，英國Omicron病例累計4713起，佔全國新增確診數20%以上，在首都倫敦更佔超過44%。賈維德直言，「沒有一種新冠變異株傳播得如此迅速……我們再次處於疫苗及病毒之間的競賽。」他引述初步數據表示，2劑疫苗效力恐遭新變種削弱，但加強針仍能提供良好效果，但也指出，現在斷言Omicron引發的症狀是否比較輕微，言之過早。

▲英國加強推廣施打加強針。（圖／路透）



去年夏天起，英國防疫措施聚焦在疫苗施打，拒絕重新實施防疫限制，直到Omicron變異株出現，才改變策略。首相強生（Boris Johnson）不顧自家保守派議員強烈反對，重新實施相關法規，包括要求居家辦公、進入商家及搭乘大眾交通工具強制戴口罩、參加大型活動必須提供接種或篩檢陰性證明等等。

英國如今再度加強力道，推動施打加強針。強生先前已將第2、3劑的間隔時間從6個月縮短至3個月，12日又宣布最新目標，希望12月底前，國內所有符合資格的成人都能接種第三劑，比原訂時程提早1個月。賈維德也透露，英國人未來將必須接種加強針，才符合資格獲取「健康通行證」，以利進入夜店或大型場館，但他沒有說明詳情。

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